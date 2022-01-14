В Україні щепили від COVID майже 15 мільйонів людей: якими препаратами
14 січня 2022 , 08:56Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії вдалося провести усього 29 218 505 щеплень.
Добова статистика щеплень
Загалом, за добу 13 січня в Україні 92 835 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу – 45 465 людей.
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Тоді додаткову дозу отримала 551 людина, а бустерну – 14 485 людей.
Загальна статистика вакцинацій
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 941 502 людини, з них:
- отримали першу дозу – 14 941 500 людей;
- отримали дві дози – 14 197 703 людини;
- додаткову дозу – 8 639 людей;
- бустерну дозу – 70 663 людей.
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– запевнили у МОЗ.
Які препарати обирали українці:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,
- Coronavac – 4 839 347,
- AstraZeneca – 1 627 697,
- Moderna – 1 489 111,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу