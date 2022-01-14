До лікарень потрапили 1 656 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 140 пацієнтів померло.
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Натомість за цей час вдалося побороти недугу 7 285 українцям. Найбільше хворих виявили у столиці.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 1 193;
- Вінницька область – 648;
- Волинська область – 168;
- Дніпропетровська область – 427;
- Донецька область – 314;
- Житомирська область – 252;
- Закарпатська область – 278;
- Запорізька область – 175;
- Івано-Франківська область – 880;
- Київська область – 394;
- Кіровоградська область – 71;
- Луганська область – 98;
- Львівська область – 1001;
- Миколаївська область – 193;
- Одеська область – 516;
- Полтавська область – 521;
- Рівненська область – 317;
- Сумська область – 538;
- Тернопільська область – 371;
- Харківська область – 691;
- Херсонська область – 92;
- Хмельницька область – 443;
- Черкаська область – 292;
- Чернівецька область – 409;
- Чернігівська область – 194.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестувань
За минулу добу вдалося здійсити 79 066 різних видів тестувань, зокрема:
- методом ПЛР 37 216;
- методом ІФА – 6 694;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 156.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 737 510 осіб. На щастя, одужав 3 545 111 українець. Утім виявили і 98 068 летальних випадків.
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