В больницы попали 1 656 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.
Важно Назвали симптом коронавируса, который фиксируют только у вакцинированных
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За вчера, 13 января, в Украине обнаружили 10 476 новых больных коронавирусом. Известно, что из них 663 ребенка и 241 медработник.
Источник:Минздрав
В больницы попали 1 656 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.
Важно Назвали симптом коронавируса, который фиксируют только у вакцинированных
Новость дополняется...