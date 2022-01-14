В Украине разрешили испытывать лекарства против коронавируса: что будут исследовать

В Украине официально разрешили проводить клинические испытания лекарственного средства, которое предназначено для лечения коронавируса.

Это необходимо, чтобы предотвратить возникновение и распространение COVID-19. Соответствующий приказ опубликовали на сайте Министерства здравоохранения.

Важно ВОЗ одобрила 2 новых препарата для лечения COVID-19

Что будут исследовать

Так, исследовать будут:

порошок альтеплаза;

растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.

Речь идет об открытом рандомизированном исследовании фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном. Оно проводится в параллельных группах. Это нужно для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы.

Курс будет составлять до 5 дней. Препарат – не основное средство для лечения коронавируса. В случае успешных испытаний, его будут использовать в дополнение к стандартной терапии для пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), вызванным инфекцией COVID-19.

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ВОЗ одобрила новые препараты для лечения COVID-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID два новых лекарственных средства.

Их применение привело к улучшению показателей выживаемости и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).