В первую очередь лекарство будет назначаться пожилым людям, имеющим тяжелые сопутствующие болезни.

Важно В ближайшие недели Омикроном заразится более 50% населения Европы, – ВОЗ

Речь идет о больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например диабетом. Рекомендации были составлены после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные 7 клинических испытаний, в которых приняли участие более 4 тысяч человек с COVID-19 разной степени тяжести. Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов.

Что известно о новых препаратах

Тяжелое течение COVID-19 теперь предлагают лечить Барицитинибом, который используется в терапии ревматоидного артрита.

А для людей с ковидом средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител – Сотровимаб.

Заметим, что еще в декабре 2021 года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдачу регистрационного удостоверения для лекарственного средства Сотровимаб, предназначенного для лечения COVID-19 у взрослых и подростков.

Эффективно ли лекарство против Омикрона

В ВОЗ также подчеркнули, что эффективность препарата против новых вариантов коронавируса, в частности штамма Омикрон, "до сих пор непонятна". Однако ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бустерные дозы вакцин против COVID-19, доступные на рынке, не помогут защититься от новых штаммов коронавируса.

Уже существующие бустерные дозы вакцин вряд ли будут эффективны для борьбы с эволюционирующим вирусом,

– говорится в сообщении ВОЗ.

В ВОЗ считают, что для защиты от новых штаммов COVID-19 требуются новые вакцины.

Почему нужна новая вакцина

В настоящее время исследования показали, что вакцина Pfizer только на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон.

И она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время, бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

С вакцинами от других производителей такая же ситуация, или хуже. О разработке нового препарата, который будет эффективен против мутированных версий коронавируса, также сообщила компания Moderna.

Что известно о "бустерной" вакцине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала