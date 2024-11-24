Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, которое передает Spiegel.

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Что сказал Писториус о новом витке войны в Украине

Борис Писториус отметил, что агрессивная война, которую Россия ведет против Украины, больше не является региональной. По словам немецкого министра, Европа сталкивается с долгосрочной угрозой со стороны агрессора.

В своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок",

– отметил Писториус.

Он также подчеркнул, что российский диктатор уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время Писториус сказал, что полным ходом Россия ведет гибридную войну с дезинформацией и фейковыми новостями.

"Наша безопасность – хрупкий актив. Германия должна ускориться и инвестировать больше в свой военный потенциал", – предупредил немецкий министр.

К слову, СМИ писали, что в партии СДПГ Бориса Писториуса видят в роли кандидата на пост канцлера Германии вместо Олафа Шольца в досрочных выборах, которые должны состояться в стране в феврале 2025 года. В свою очередь министр отказался от этого предложения и поддержал нынешнего главу немецкого правительства.