Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, яку передає Spiegel.

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Що сказав Пісторіус про новий виток війни в Україні

Борис Пісторіус зазначив, що агресивна війна, яку Росія веде проти України, більше не є регіональною. За словами німецького міністра, Європа стикається з довгостроковою загрозою з боку агресора.

У своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок",

– зауважив Пісторіус.

Він також підкреслив, що російський диктатор уже бачить себе переможцем у війні проти України. Водночас Пісторіус сказав, що повним ходом Росія веде гібридну війну з дезінформацією та фейковими новинами.

"Наша безпека – тендітний актив. Німеччина має прискоритися та інвестувати більше у свій військовий потенціал", – попередив німецький міністр.

До слова, ЗМІ писали, що у партії СДПН Бориса Пісторіуса бачать у ролі кандидата на посаду канцлера Німеччини замість Олафа Шольца у дострокових виборах, що мають відбутися у країні у лютому 2025 року. Своєю чергою міністр відмовився від цієї пропозиції та підтримав нинішнього очільника німецького уряду.