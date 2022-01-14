В Україні дозволили випробувати ліки проти коронавірусу: що досліджуватимуть

В Україні офіційно дозволили проводити клінічні випробування лікарського засобу, який призначений для лікування коронавірусу.

Це необхідно, щоб запобігти виникненню та поширенню COVID-19. Відповідний наказ опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Що будуть досліджувати

Так, досліджуватимуть:

порошок альтеплазу;

розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій.

Мовиться про відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним адаптивним безперервним дизайном. Воно проводиться в паралельних групах. Це потрібно для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази.

Курс складатиме до 5 днів. Препарат – не основний засіб для лікування коронавірусу. У разі успішних випробувань, його використовуватимуть на додаток до стандартної терапії для пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією COVID-19.

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ВООЗ схвалила нові препарати для лікування COVID-19

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я внесла в список препаратів, рекомендованих для лікування COVID, два нові лікарські засоби.

Їхнє застосування призвело до поліпшення показників виживання та зниження потреби в апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ).