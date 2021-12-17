В Украине стартовала вакцинация дополнительными дозами: кто и как может получить

В Украине начали делать дополнительную прививку от коронавируса. Ее делают минимум через 28 дней после завершения основного курса вакцинации.

За прошедшие сутки, 16 декабря, третью дозу вакцины получили первые 14 украинцев. Таковы данные Министерства здравоохранения.

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Дополнительная доза в Украине: предпосылки

Накануне Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.

Стоит отметить, что дополнительная доза вакцины от коронавируса не является бустерной и предназначена только для определенных категорий людей со слабым иммунитетом.

Третью прививку рекомендуют таким людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

которые проходят иммунодепрессивную терапию;

которые проходят иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

Сделать дополнительную прививку украинцы смогут через 28 – 90 дней после второй.

Какими вакцинами? Для третьей дозы лучше использовать мРНК вакцины, а именно Рfizer и Moderna. Вакцины Coronavac и AstraZeneca, вероятно, не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Чтобы получить дополнительную прививку, необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу.

Врач должен выдать направление произвольной формы на введение дополнительной прививки той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

Сделать дополнительную прививку можно будет в ближайшем пункте вакцинации.

Действие COVID-сертификата после третьей дозы продолжаться не будет. То есть документ будет действовать 365 дней с момента получения второй прививки против COVID-19.

Бустерная вакцинация (вводится через пол года) для всех желающих в Украине может появиться в январе – феврале 2022 года Для этого минимум 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя дозами. Пока только 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против коронавируса.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

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