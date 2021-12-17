В Україні стартувала вакцинація додатковими дозами: хто і як може отримати

В Україні почали робити додаткове щеплення від коронавірусу. Його роблять щонайменше через 28 днів після завершення основного курсу вакцинації.

Впродовж минулої доби, 16 грудня, третю дозу вакцини отримали перші 14 українців. Такі дані Міністерства охорони здоров'я.

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Додаткова доза в Україні: передумови

Напередодні МОЗ схвалило додаткову дозу вакцини від коронавірусу для людей із слабким імунітетом.

Варто зазначити, що додаткова доза вакцини від коронавірусу не є бустерною і призначена лише для певних категорій людей із слабким імунітетом.

Третє щеплення рекомендують таким людям:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імунодепресивну терапію;

які проходять імуномодулюючу терапію;

з імунодефіцитним станом.

Зробити додаткове щеплення українці зможуть за 28 – 90 днів після другого.

Якими вакцинами? Для третьої дози краще використовувати мРНК вакцини, а саме Рfizer та Moderna. Вакцини Coronavac та AstraZeneca, ймовірно, не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Щоб отримати додаткове щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря.

Лікар має видати направлення довільної форми на введення додаткового щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Зробити додаткове щеплення можна буде у найближчому пункті вакцинації.

Дія COVID-сертифікату після третьої дози продовжуватися не буде. Тобто документ буде чинним 365 днів з моменту отримання другого щеплення проти COVID-19.

Бустерна вакцинація (вводиться через пів року) для всіх охочих в Україні може з'явитись у січні – лютому 2022 року Для цього мінімум 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% – двома дозами. Наразі лише 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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