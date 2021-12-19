Украинец в Польше жестоко убил работодателя: ему грозит пожизненное
Источник:InPoland
В северо-западной Польше произошел жуткий инцидент. 57-летний мигрант из Украины обвиняется в жестоком убийстве.
Все это произошло в общежитии польского города Тшцянка. Украинец ударил ножом в живот своего 72-летнего работодателя и после этого сбежал с места происшествия.
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В крови украинца обнаружили алкоголь
Пострадавший был доставлен в больницу, но его ранения были слишком серьезными. Спасти мужчину, к сожалению, не удалось. Правоохранители отправились на поиски злоумышленника, его удалось задержать через час. По предварительной информации, украинец находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал аж 2,6 промилле в его крови.
Подозреваемому "светит" пожизненное
Прокуратура уже предъявила мигранту обвинение в убийстве. Если вину украинца докажут, ему светит пожизненное лишение свободы. Пока идет расследование, мужчина в течение 3 месяцев будет находиться под стражей.
Где расположен город, в котором произошла трагедия: смотрите на карте
Жуткий случай в Италии
- В декабре Италию всколыхнула ужасающая новость. 81-летний Пеллегрин Рейбальди застрелил 67-летнюю Марию Баран из Украины, которая ухаживала за ним и его сестрой. Женщина умерла еще до приезда медиков.
- Знакомые погибшей рассказали, что у итальянца был сложный характер, он часто ссорился с украинской работницей и бывало, что даже поднимал на нее руку. Теперь его ждет суд и заключение.