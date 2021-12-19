Українець у Польщі жорстоко вбив роботодавця: йому загрожує довічне

У північно-західній Польщі стався моторошний інцидент. 57-річного мігранта з України звинувачують в жорстокому вбивстві.

Все це трапилося у гуртожитку польського міста Тшцянка. Українець вдарив ножем у живіт свого 72-річного роботодавця й після цього втік з місця події.

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У крові українця виявили алкоголь

Потерпілого одразу ж доставили до лікарні, але його поранення були надто серйозними. Врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося. Правоохоронці відправилися на пошуки зловмисника, його вдалося затримати за годину. За попередньою інформацією, українець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тест показав аж 2,6 проміле в його крові.

Підозрюваному "світить" довічне

Прокуратура вже висунула мігранту звинувачення у вбивстві. Якщо вину українця доведуть, тому світить довічне позбавлення волі. Поки триває розслідування, чоловік упродовж 3 місяців перебуватиме під вартою.

Де розташоване місто, в якому сталася трагедія: дивіться на карті

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