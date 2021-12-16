Бывший учитель математики местного лицея Пеллегрин Рейбальди выстрелил в гражданку Украины из собственного зарегистрированного оружия. Женщина не дождалась медиков и полиции и умерла на месте.

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Убийство произошло около итальянского Неаполя в городке Торре-Аннунциата. Мужчина не сопротивлялся, когда полиция заключила его под стражу.

Не нравилось, как ухаживает

В момент задержания из окон квартиры, в которой все произошло, доносился крик, вероятно, сестры убийцы, за которой ухаживала Мария Баран. Женщина обещала, что не простит этого поступка.

Мужчина не сопротивлялся, когда приехала полиция / Фото Quotidiano

Правоохранителям пенсионер заявил, что ему не нравилось, как украинка ухаживает за сестрой. Также сказал, что она якобы брала его деньги. Теперь Пеллегрино ждет суд и заключение.

Украинку мужчина убил из собственного оружия / Фото Quotidiano

Часто ссорился с украинкой

По словам знакомой Баран, женщина давно не могла найти общий язык с итальянцем. У него был плохой характер, он часто ссорился с ней и даже бил.

"Соседи обычно слышали ссоры в этой квартире. Они даже стучали в дверь, чтобы успокоить старика и помочь Марии. Он устраивал скандалы по разным пустякам. Да и с соседями частенько скандалил", – поделилась еще одна женщина, которая знала украинку.

О Марии Баран все отзываются очень хорошо / Фото OBOZREVATEL

Что известно об украинке и итальянце