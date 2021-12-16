Бывший учитель математики местного лицея Пеллегрин Рейбальди выстрелил в гражданку Украины из собственного зарегистрированного оружия. Женщина не дождалась медиков и полиции и умерла на месте.
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Убийство произошло около итальянского Неаполя в городке Торре-Аннунциата. Мужчина не сопротивлялся, когда полиция заключила его под стражу.
Не нравилось, как ухаживает
В момент задержания из окон квартиры, в которой все произошло, доносился крик, вероятно, сестры убийцы, за которой ухаживала Мария Баран. Женщина обещала, что не простит этого поступка.
Мужчина не сопротивлялся, когда приехала полиция / Фото Quotidiano
Правоохранителям пенсионер заявил, что ему не нравилось, как украинка ухаживает за сестрой. Также сказал, что она якобы брала его деньги. Теперь Пеллегрино ждет суд и заключение.
Украинку мужчина убил из собственного оружия / Фото Quotidiano
Часто ссорился с украинкой
По словам знакомой Баран, женщина давно не могла найти общий язык с итальянцем. У него был плохой характер, он часто ссорился с ней и даже бил.
"Соседи обычно слышали ссоры в этой квартире. Они даже стучали в дверь, чтобы успокоить старика и помочь Марии. Он устраивал скандалы по разным пустякам. Да и с соседями частенько скандалил", – поделилась еще одна женщина, которая знала украинку.
О Марии Баран все отзываются очень хорошо / Фото OBOZREVATEL
Что известно об украинке и итальянце
- Мария Баран уже много лет ухаживала в Италии за пожилыми людьми.
- У нее есть две дочери, которые также переехали жить в Италию.
- Все, кто был знаком с Марией, отзываются о ней хорошо.
- Самого итальянца в городе хорошо знают. Говорят, что 81-летнему Пеллегрину Рейбальди не могла угодить ни одна сиделка.
- Мужчина постоянно был недоволен, часто устраивал скандалы и драки. Именно поэтому многие работницы избегали этой семьи.