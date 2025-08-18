Денис Шмыгаль заверил, что после войны численность украинской армии будет сокращаться постепенно. А мощные и профессиональные ВСУ будут оставаться ключом к безопасности страны.

Об этом рассказывает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля, передает 24 Канал.

Украинская армия после войны будет сокращаться постепенно

Он заявил, что после завершения войны численность Вооруженных сил не будет сокращаться резко, а уменьшение личного состава будет происходить постепенно и тщательно продуманно.

По его словам, Россия остается для Украины экзистенциальной угрозой, поэтому лучшей гарантией безопасности являются мощные ВСУ и другие силы обороны, которые должны быть хорошо оснащены, профессионально подготовлены и должным образом профинансированы.

Стоит заметить! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что заявления России о способности воевать годами является бравадой, и подчеркивает необходимость подготовки современной армии в Украине.

Шмыгаль добавил, что Украина уже обсуждает с партнерами, какой должна быть армия после войны.

Первое – она должна быть контрактной и профессиональной. Второе – она не будет уменьшаться резко после завершения этой войны, это будет очень плановый и просчитанный процесс и он будет небыстрым,

– подчеркнул министр.

Сейчас идет проработка будущей численности ВСУ – будет ли это миллион, 800 тысяч или другое количество военных. Также ведутся переговоры с международными партнерами относительно контингента, который останется для надежной защиты восточного фланга Европы и НАТО.

Обратите внимание! Украинские военнослужащие получают доход, который состоит из должностного оклада, оклада по званию, надбавки за выслугу лет, единовременных выплат за контракт и дополнительных вознаграждений за боевые задачи. Также предусмотрены дополнительные выплаты за уничтоженную технику врага, такие как корабли и боевые самолеты, а также социальные гарантии и поддержка раненых.