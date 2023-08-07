СМИ сообщили, что Украина вроде бы продает титан России: в компании ответили на измену

В украинских СМИ 7 августа появился материал, что АО "Объединенная горно-химическая компания" якобы продает титан в Россию. В самой компании опровергли все утверждения, которыми упрекали ее в этом материале.

В частности, отметили, что компания не сотрудничает со страной-агрессоркой. Кроме того, они попросили издание включить их комментарий в статью, чтобы читатели могли "самостоятельно сформировать выводы".

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В компании сказали правдивую информацию о продаже титана России

В компании отметили, что акционерное общество не сотрудничает с государством-агрессором и уже неоднократно доказывало это в публичном пространстве. К тому же, с февраля 2023 года компания усилила политику контроля над экспортными процедурами и изменила подходы к сотрудничеству с покупателями.

В частности, цепь поставок, конечные потребители и контроль использования продукции – четко и строго контролируются. Сам экспорт ильменитового концентрата к конечному потребителю происходит только в сопровождении уполномоченных представителей правоохранительных органов, что уже исключает любые попытки доставки продукции посторонним лицам, – отметили представители общества.

Кроме того, в компании отметили, что потенциальные покупатели концентрата ильменита компании подлежат ряду предварительных проверок со стороны Службы Безопасности и других правоохранительных органов нашего государства, чтобы убедиться, что украинская продукция не попадет в руки врага.

Также в компании прокомментировали продажу титана другим компаниям, якобы сотрудничающим с Россией. В частности, отметили, что венгерская компании SIC LUCEAT LUX KFT с начала широкомасштабной агрессии России против Украины прекратила сотрудничество со страной-агрессором. Также после ряда проверок установлено, что среди конечных потребителей контрагенты, связанные с Россией в SIC LUCEAT LUX KFT – отсутствуют.

Относительно польской компании BioProfTech Sp. z.o.o. в обществе отметили, что ей продали концентрат ильменита для конечного потребителя в США, что подтверждено всеми необходимыми документами. Кроме того, АО "ОГХК" направило соответствующие обращения в Службу безопасности и Офиса генпрокурора в рамках действующего сотрудничества по контролю за доставкой грузов.

Напоследок в компании отметили, что все упреки в поставке их продукции в Россию фиктивны и не соответствуют действительности. Они также подчеркнули, что любые попытки подрыва национальной и экономической безопасности из-за неправдивой информации недопустимы в военное время и могут быть строго наказаны законом нашего государства.

Что известно о статье о продаже титана России