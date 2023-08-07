ЗМІ повідомили, що Україна нібито продає титан Росії: у компанії відповіли на "зраду"

В українських ЗМІ 7 серпня з'явився матеріал про те, що АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" нібито продає титан у Росію. У самій компанії спростували всі твердження, якими дорікали їй у цьому матеріалі.

Зокрема, там наголосили, що компанія не співпрацює з країною-агресоркою. Крім того, вони попросили видання включити їхній коментар у статтю, щоб читачі могли "самостійно сформувати висновки".

Дивіться також У світі триває боротьба за зброю: яке місце України в ній

У компанії сказали правдиву інформацію про продаж титану Росії

У компанії зазначили, що акціонерне товариство не співпрацює з державою-агресором і вже неодноразово доводила це в публічному просторі. До того ж з лютого 2023 року компанія посилила політику контролю над експортними процедурами та змінила підходи до співпраці з покупцями.

Зокрема ланцюг постачання, кінцеві споживачі та контроль використання продукції – чітко та суворо контролюються. Сам експорт ільменітового концентрату до кінцевого споживача відбувається лише у супроводі уповноважених представників правоохоронних органів, що вже виключає будь-які спроби доставлення продукції стороннім особам, – наголосили представники товариства.

Окрім того, у компанії зазначили, що потенційні покупці ільменітового концентрату компанії підлягають низці попередніх перевірок з боку Служби Безпеки та інших правоохоронних органів нашої держави, аби переконатися, що українська продукція не потрапить до рук ворога.

Також у компанії прокоментували продаж титану іншим компаніям, які нібито співпрацюють з Росією. Зокрема, там наголосили, що угорська компанії SIC LUCEAT LUX KFT з початку широкомасштабної агресії Росії проти України припинила співпрацю з країною-агресором. Також після низки перевірок встановлено, що серед кінцевих споживачів контрагенти, які були пов’язані з Росією у SIC LUCEAT LUX KFT – відсутні.

Щодо польської компанії BioProfTech Sp. z o.o. в товаристві зазначили, що їй продали ільменітовий концентрат для кінцевого споживача в США, що підтверджено усіма необхідними документами. Крім того, АТ "ОГХК" направила відповідні звернення до Служби безпеки та Офісу генпрокурора в рамках чинної співпраці щодо контролю за доставленням вантажів.

Наостанок у компанії відмітили, що усі закиди щодо постачання їхньої продукції до Росії є фіктивними та не відповідають дійсності. Вони також наголосили, що будь-які спроби підриву національної та економічної безпеки через не правдиву інформацію є неприпустимими у воєнний час і можуть бути суворо покарані законом нашої держави.

Що відомо про статтю про продаж титану Росії