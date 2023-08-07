Варто лише глянути, як повітряні та морські дрони атакують російські кораблі. Такими думками з 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Потужний ривок України у виробництві дронів

Україна мовчки виробляла зброю, що в результаті стало великим потрясінням для окупантів.

Ми також пообіцяли не вести бойові дії на території Росії за допомогою західної зброї.

Це наші зобов'язання перед партнерами. Я не думаю, що це виправдано і справедливо,

– сказав військовий експерт.

Зрештою, якщо обирати між ненаданням зброї взагалі або з використанням її лише для завдання ударів по окупованих територіях – варто обирати другий варіант.

"Те, що відбувається в Росії – випробування різних українських розробок, безпілотників, дронів різних моделей, що дуже добре. Я оцінюю це позитивно", – наголосив Олександр Мусієнко.

Україна зробила потужний ривок у виробництві повітряних та морських дронів. Лишень глянути, як ці літальні апарати атакують російські кораблі.

Надводні дрони – це успіх, повітряні дрони – це так само успіх,

– сказав Мусієнко.

Україні потрібна зброя

У мережі стало менше публічних заяв наших партнерів щодо постачання зброї для України, хоча допомога продовжується. Натомість як говорить командування та військові, кількість зброї все одно недостатня.

Потрібно ще більше засобів для розмінування, тих же самих ракет Taurus чи ATACMS – вони б нам, безумовно, допомогли,

– зазначив військовий експерт.

Наразі багато країн борються за першість у виробництві зброї.



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"Важливо розуміти, що жодна зброя не береться ні звідки. Для того, щоб її виробити потрібно достатньо велика кількість елементів, компонентів і не всі вони виробляються в Україні", – додав Мусієнко.

Багато компаній, які постачають зброю, мають довгострокові контракти, від яких не можуть відмовитися.

Попри те, що в Україні війна і компанії намагаються ставити нас у пріоритет, порушивши контракт вони отримають штрафні санкції. Це одна з причин, чому інколи постачання зброї Україні затримуються.

Ажіотаж на військовому ринку

Зараз на ринку ажіотаж. Багато країн, які зупинили виробництво чи модернізацію зброї, почали знову досить активно цим займатися.

"Та ж Німеччина, яка ще 5 років тому, мабуть, так активно на ринок не виходила б з пропозицією про закупівлю окремих елементів, які їм необхідні зараз для виробництва чи модернізації своєї зброї", – додав військовий експерт.

США, Франція, Італія, Велика Британія, Туреччина – зараз активно вийшли та виклали пропозиції на ринок.

Зрештою Росія, яка виходить і намагається різними правдами й неправдами, в обхід санкції, але все ж щось купити,

– підкреслив Мусієнко.

Через таку "лихоманку" на ринку досить важко придбати необхідне комплектовання.

"Це серйозний виклик, з яким як можуть справляються наші виробники. Якраз для того, виробляти. Треба розуміти, що мати 100% виробничий цикл доволі таки складно, враховуючи наші умови, тому ми теж залежні від постачання окремих комплектувань", – сказав військовий експерт.

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