Как Украина собственноручно помогает врагу

С июля прошлого года по апрель 2023 года государственная Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) отправила на экспорт 82,2 тысяч тонн руд, содержащих титан. Значительная часть этой продукции попала в Россию.

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Так, в июле, августе и сентябре 2022 года ОГХК поставила тысячи тонн концентрата венгерской компании Sic Luceat Lux KFT, основателями которой являются уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян.

Отмечают, что из открытых источников понятно, что основными контрагентами этой компании и грузополучателями в 2021-2022 годах были ООО "Редметконцентрат" (Москва), ООО "Нерудная компания" (Белгород), ООО "Минко Рус" (Белгород) и другие российские компании. Таким образом, указанная компания является очевидной российской прокладкой, и государственная компания ОГХК не может этого не знать.

Еще один пример, который приводится в расследовании, – польская компания BioProfTech Sp.zoo, зарегистрированная в Варшаве. Ее основатель Руслан Акопян – зарегистрирован в оккупированном Харцызске Донецкой области. Акопян имеет гражданство России. Эта компания получала партии ильменита из Украины летом и осенью 2022 года.

Вопиющая ситуация с предприятием "Запорожское титано-магниевый комбинат" (ООО ЗТМК), ранее принадлежавшее олигарху Дмитрию Фирташу, а в 2021 году решением суда было возвращено в государственную собственность (решение в процессе исполнения).

Обратите внимание! ЗТМК – единственный в Украине производитель губчатого титана. В отличие от ОГХК он продавал на экспорт уже не просто сырье, а фактически готовую продукцию – титановую губку, титановые слитки, тетрахлорид титана, шлак титана. В 2022 году завод почти не работал, но распродавал продукцию, хранившуюся на складах. В общей сложности было продано около 2 тысяч тонн титановой продукции на общую сумму 276,6 миллиона гривен.

Покупателям, связанным с Россией и имеющим основателей россиян, оказались и компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии.

Россия использует компании-прокладки, чтобы покупать украинский титан / Документы "РБК Украина":

Украинские государственные компании ведут бизнес с Россией

Государственные предприятия то ли сознательно, то ли по халатности продают титановую продукцию фирмам-прокладкам, которые поставляют ее дальше в Россию. Где конечным потребителем указанной продукции вероятнее всего являются военные заводы.

В частности, крупнейший в мире производитель титана и продукции из него – "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", которая исторически нуждалась в украинском сырье и продолжает нуждаться в нем сегодня. Продукция ВСМПО-Ависма широко используется военными заводами. В частности, для производства самолетов, вертолетов, крылатых ракет и другой продукции.

Вопрос состоит в том, почему Государственная служба экспортного контроля сейчас не прекращает титановый экспорт фирмам-прокладкам, работающим с Россией.