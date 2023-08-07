Издание пишет, что Владимир Путин хочет вовлечь россиян в "цивилизационный конфликт с Западом", гораздо масштабнее войны в Украине и задает риторический вопрос: "последуют ли они за ним".

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Автор статьи провел месяц в России, стране почти такой большой, как США и Канада вместе взятые, в поисках подсказок, которые могли бы объяснить ее националистическое движение к неоправданной войне и определить ее настроения после более чем 17 месяцев ее продолжительности. "СВО", которое планировалось на три дня, стало затяжным кошмаром, но в Москве, как отмечает автор, кажется, западные санкции имели незначительный эффект.

Путин благодаря войне пытается удержать власть

Отмечается, что Путин открыл Россию, чтобы закрыть ее перед Западом; он несколько модернизировал ее, оставив нить прошлого неразорванной. Также автор вспоминает недавнюю попытку мятежа Пригожина, отмечая, что это заставило диктатора "если и не моргнуть, то вздрогнуть".

После 23 лет правления Россией Путин все еще крепко держит власть, поскольку боевые действия на Юге и Востоке Украины усиливаются. Путин всегда использовал войну – в Чечне, Грузии и Украине – чтобы объединить россиян в банальных мифах о национализме и подтолкнуть их к выводам, что его все более репрессивное правление настолько важно, что должно быть вечным,

– отмечается в статье.

Пелена ужаса в воздухе: почему идут воевать российские новобранцы

Война должна быть невидимой, "изгнанной в такие места, как Улан-Удэ, возле озера Байкал, недалеко от монгольской границы". Российским новобранцам выплачивают около 2500 долларов в месяц, что является огромной суммой для региона, где привычной является месячная зарплата в 500 долларов.



Россияне готовы погибать за деньги и "долг" перед родиной / Фото The New York Times​

Но все те деньги, которыми Путин посыпает самую отдаленную Россию, лишь усиливают войну. Это отчеканено на испуганных лицах молодых новобранцев, которые выстраиваются в аэропорту на рейсы в Москву, а оттуда наземным транспортом в Ростов-на-Дон и в Украину. А потом в свежей почве кладбища хоронят молодых мужчин. Пелена ужаса в воздухе.



Российская армия несет значительные потери в войне против Украины / Фото The New York Times​

Редко в Москве или где-нибудь в России можно увидеть образ господина Путина, кроме как на телевидении. Он управляет из тени, в отличие от Сталина, портрет которого был повсюду. Нет культа лидера того типа, который любят фашистские системы,

– отмечает автор.

В статье приводят интересное определение – "путинизм" и характеризуют его как постмодерную компиляцию противоречий. "Он сочетает в себе мрачную советскую ностальгию с мафиозным капитализмом, преданность Православной Церкви разбитых семей, яростные нападения на "однополярный" американский мир с возрожденной российской империалистической агрессией – все это объединяет безжалостное подавление диссидентских голосов и применение насилия, когда необходимо".

Если во время холодной войны Запад изображался как кошмарный дом беспощадного капитализма, то сейчас, как его видит Россия, он является домом перемен пола, разгула дрэг-квин, варварских гендерных дебатов и увлечения ЛГБТК.

В России же продолжают выходить на парады, посвященные "Дню победы". Отмечают, что, вероятно, в Кремле боялись, что в этом году на марш кто-то выйдет с портретом убитого сына на войне в Украине, а потому там продолжают насаждать ценности СССР.

Россия все еще дышит советщиной / Фото The New York Times​