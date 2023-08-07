Видання пише, що Володимир Путін хоче втягнути росіян у "цивілізаційний конфлікт із Заходом", набагато масштабніший за війну в Україні та ставить риторичне запитання: "чи підуть вони за ним".

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Автор статті провів місяць у Росії, "країні майже такій великій, як США та Канада разом узяті", у пошуках підказок, які могли б пояснити її націоналістичний рух до невиправданої війни та визначити настрої після понад 17 місяців її тривалості. "СВО", яке планувалось на три дні, стало затяжним кошмаром, але у Москві, як зазначає автор, здається, західні санкції мали незначний ефект.

Путін завдяки війні намагається втримати владу

Зазначається, що Путін відкрив Росію, щоб закрити її перед Заходом; він дещо модернізував її, залишивши нитку минулого нерозірваною. Також автор пригадує нещодавню спробу заколоту Пригожина, зазначаючи, що це змусило диктатора, "якщо і не моргнути, то здригнутися".

Після 23 років правління Росією Путін все ще міцно тримає владу, оскільки бойові дії на Півдні та Сході України посилюються. Путін завжди використовував війну – у Чечні, Грузії та Україні – щоб об'єднати росіян у банальних міфах про націоналізм і підштовхнути їх до висновків, що його все більш репресивне правління є настільки важливим, що має бути вічним,

– наголошується у статті.

Пелена жаху в повітрі: чому йдуть воювати російські новобранці

Війна має бути невидимою, "вигнаною в такі місця, як Улан-Уде, біля озера Байкал, неподалік від монгольського кордону". Російським новобранцям виплачують близько 2500 доларів на місяць, що є величезною сумою для регіону, де звичною є місячна зарплата в 500 доларів.



Росіяни готові гинути за гроші і "борг" перед батьківщиною / Фото The New York Times

Але всі ті гроші, якими пан Путін посипає найвіддаленішу Росію, лише посилюють війну. Це викарбувано на переляканих обличчях молодих новобранців, які шикуються в аеропорту на рейси до Москви, а звідти наземним транспортом до Ростова-на-Дону та в Україну. А потім у свіжому ґрунті цвинтарів ховають молодих чоловіків. Пелена жаху в повітрі.



Російська армія зазнає значних втрат у війні проти України / Фото The New York Times

Рідко в Москві чи деінде в Росії можна побачити образ пана Путіна, крім як на телебаченні. Він керує з тіні, на відміну від Сталіна, портрет якого був всюди. Немає культу лідера того типу, який люблять фашистські системи,

– зазначає автор.

У статті наводять цікаве визначення – "путінізм" і характеризують його, як постмодерну компіляцію протиріч. "Він поєднує в собі похмуру радянську ностальгію з мафіозним капіталізмом, відданість Православній Церкві розбитих сімей, люті напади на "однополярний" американський світ із відродженою російською імперіалістичною агресією — усе це об'єднує безжальне придушення дисидентських голосів і застосування насильства, коли необхідно".

Якщо під час холодної війни Захід зображувався як кошмарний дім нещадного капіталізму, то зараз, як його бачить Росія, він є домом змін статі, розгулу дрег-квін, варварських гендерних дебатів і захоплення ЛГБТК.

В Росії ж продовжують виходити на паради присвячені "Дню перемоги". Зазначають, що ймовірно, у Кремлі боялись, що цього року на марш хтось вийде із портретом убитого сина на війні в Україні, а тому, там продовжують насаджувати цінності СРСР.

Росія все ще дихає радянщиною / Фото The New York Times

Росія повільно вмиратиме Автор зазначає, що його джерела стверджують, що Путін ще має ресурси на ведення війни.