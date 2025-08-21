Беспилотники играют решающую роль на поле боя. Российские войска активно наращивают атаки дронами, а Украина сталкивается с трудностями для увеличения собственного производства БПлА.

Украина имеет потенциал значительно увеличить производство беспилотников. Соответствующее заявление президент Зеленский сделал во время интервью с журналистами, передает 24 Канал.

Актуально Были успешные испытания, – Зеленский рассказал о ракетной программе "Фламинго"

Что известно о производстве дронов в России и Украине?

Владимир Зеленский рассказал о серьезной проблеме в сфере производства беспилотников.

По его словам, российские войска значительно увеличили использование дронов, тогда как Украина из-за нехватки финансовых ресурсов не смогла нарастить собственное производство в ответ. Он сообщил, что соотношение сил на главных направлениях ухудшилось, учитывая показатели за предыдущий месяц.

Сегодня на основных направлениях 1,1 к 1 в нашу пользу, но мы не можем это сравнить с тем, что было месяц назад – 1,4 к 1,

– отметил президент.

Он также добавил, что реальные производственные возможности Украины позволяют достичь значительно лучших результатов – от 2,5 – 3 к 1 при надлежащем финансировании. Владимир Зеленский призвал международных партнеров активнее участвовать в решении этого вопроса.

Украина ведет переговоры с союзниками, чтобы обеспечить все необходимое для усиления оборонных возможностей, в частности в сфере производства беспилотников.

Какова ситуация с производством украинских беспилотников?