В мае 2023 года по этому маршруту отправили тестовую партию объемом 250 тонн, а уже в июне показатель увеличился до 2,5 тысячи тонн. Благодаря этому направлению украинские предприятия могут платить минимальную экспортную пошлину в 3 евро за тонну вместо 180 евро за тонну.

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Конечно, украинские металлоломы могут апеллировать к тому факту, что в Болгарии расположен электрометаллургический завод Stomana, которому вдруг критически понадобилось сырье из Украины. Однако это предприятие расположено рядом с сербской границей и традиционно импортирует металлолом из Сербии и запада Румынии.

– говорится в статье Uaprom.

Болгария большую часть ломозаготовки экспортирует в Турцию. Большая вероятность того, что украинский отправился по этому же пути через Черное море.

Снабжение в другие страны ЕС

Снабжение в другие страны Европы также происходит преимущественно не в пользу металлургических заводов. По оценке Государственной таможни Украины, в первом полугодии этого года было всего 5–10% сделок от общего объема поставок в 92 тысяч тонн.

Логистика в Польшу, Литву и Болгарию преимущественно происходит в адрес трейдеров в морских портах. В частности, в первом полугодии практически 90% экспорта направились на склады польских торговцев.

Безусловно, какая-то доля от этого объема попала и на польские металлозаводы, но, согласно таможенной статистике Польши, страна значительно увеличила экспорт металлолома в Турцию и Индию в контейнерах. Аналогичная ситуация с Литвой, где весь украинский металлолом "потребляет" морской порт города Клайпеда,

– говорится в статье.

Таким образом, украинский экспорт металлолома в Евросоюз хоть и существенно вырос в объемах за последние полгода, но не принес прибыль для европейской металлургической отрасли.

Как ранее отмечалось, из-за попытки обойти уплату экспортных пошлин Украина уже потеряла 350 миллионов гривен.