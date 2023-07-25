У травні 2023 року цим маршрутом надіслали тестову партію обсягом 250 тонн, а вже в червні показник збільшився до 2,5 тисячі тонн. Завдяки цьому напрямку українські підприємства можуть сплачувати мінімальне експортне мито у 3 євро за тонну замість 180 євро за тонну.

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Звичайно, українські брухтарі можуть апелювати до того факту, що в Болгарії розташований електрометалургійний завод Stomana, якому раптом критично знадобилася сировина з України. Однак це підприємство розсташовано поряд із сербським кордоном і традиційно імпортує брухт із Сербії та заходу Румунії,

– зазначається у статті Uaprom.

Болгарія більшу частину брухтозаготівлі експортує до Туреччини. Велика ймовірність того, що український вирушив цим же шляхом через Чорне море.

Постачання до інших країн ЄС

Постачання до інших країн Європи також відбуваються переважно не на користь металургійних заводів. За оцінкою Державної митниці України, у першому півріччі цього року було лише 5–10% угод від загального обсягу постачань у 92 тисячі тонн.

Логістика до Польщі, Литви та Болгарії переважно відбувається на адресу трейдерів в морських портах. Зокрема, у першому півріччі практично 90% експорту спрямувалося на склади польських торговців.

Безперечно, якась частка від цього обсягу потрапила і на польські металозаводи, але, згідно з митною статистикою Польщі, країна значно збільшила експорт металолому до Туреччини та Індії у контейнерах. Аналогічна ситуація з Литвою, де весь український брухт "споживає" морський порт міста Клайпеда,

– йдеться у статті.

Таким чином український експорт брухту до Євросоюзу хоч і суттєво зріс в обсягах за останні пів року, але не приніс прибуток для європейської металургійної галузі.

Як раніше зазначалося, через спробу обійти сплату експортного мита Україна вже втратила 350 мільйонів гривень.