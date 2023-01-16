За 2022 год подполье уничтожило по меньшей мере 19 предателей Украины: кто был ликвидирован

В 2022 году украинское подполье ликвидировало по меньшей мере 12 политиков-предателей и 7 правоохранителей-коллаборантов. Большинство из них уничтожены в Херсонской области и на Запорожье.

Ликвидированные государственные предатели были представителями пророссийских запрещенных партий: ОПЗЖ, "Блока Владимира Сальдо", Оппоблока, "Руси Единой", КПУ, "Державы". Также в список ликвидированных попали один представитель "Нашего края" и нардеп "Слуги народа", в прошлом "регионал".

К теме Зло должно быть наказано: поименный список, ответственных за массовое убийство украинцев в Днепре

Кто был ликвидирован

Среди политиков-предателей украинское подполье ликвидировало:

Алексея Журавко,

Ивана Сушко,

Павла Слободчикова,

Дмитрия Савлученко,

Алексея Ковалева,

Алексея Ременюка,

Кирилла Стремоусова,

Максима Зубарева,

Олега Бойко,

Юрия Онищука,

Владимира Струка,

Аскяра Лайшева.

Также были удачные покушения на "правохранителей", перешедших на темную сторону. Правоохранителей-коллаборантов ликвидировали преимущественно с помощью взрывчатки. Больше всего из них удалось ликвидировать на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Когда больше всего ликвидировали украинских предателей

Для украинского подполья и ВСУ наиболее результативными месяцами были август и ноябрь. Четырех предателей ликвидировали в августе, а также совершили три покушения.

В ноябре ликвидировали трех предателей, в том числе самопровозглашенного председателя Акимовского поселкового совета Максима Зубарева и заместителя главы Херсонской оккупационной администрации Кирилла Стремоусова, возглавившего десятку главных госпредателей 2022 года.

Политическая память должна хранить информацию не только о живых, но и о мертвых предателях. История не должна забывать их имена. Граждане должны помнить о том, что они сделали для помощи врагу, совершающему геноцид нашего народа,

– сказала лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская.

На самом деле ликвидированных госпредателей может быть больше. В Реестре госпредателей создана отдельная рубрика "Мертвые". Учитывая, что оккупанты периодически распространяют ложную информацию, Движение ЧЕСТНО вносит в этот список предателей, чью смерть подтвердили официальные источники.