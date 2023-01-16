За 2022 год подполье уничтожило по меньшей мере 19 предателей Украины: кто был ликвидирован

16 января 2023, 19:20
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Источник:

ЧЕСТНО

В 2022 году украинское подполье ликвидировало по меньшей мере 12 политиков-предателей и 7 правоохранителей-коллаборантов. Большинство из них уничтожены в Херсонской области и на Запорожье.

Ликвидированные государственные предатели были представителями пророссийских запрещенных партий: ОПЗЖ, "Блока Владимира Сальдо", Оппоблока, "Руси Единой", КПУ, "Державы". Также в список ликвидированных попали один представитель "Нашего края" и нардеп "Слуги народа", в прошлом "регионал".

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Кто был ликвидирован

Среди политиков-предателей украинское подполье ликвидировало:

  • Алексея Журавко,
  • Ивана Сушко,
  • Павла Слободчикова,
  • Дмитрия Савлученко,
  • Алексея Ковалева,
  • Алексея Ременюка,
  • Кирилла Стремоусова,
  • Максима Зубарева,
  • Олега Бойко,
  • Юрия Онищука,
  • Владимира Струка,
  • Аскяра Лайшева.

Также были удачные покушения на "правохранителей", перешедших на темную сторону. Правоохранителей-коллаборантов ликвидировали преимущественно с помощью взрывчатки. Больше всего из них удалось ликвидировать на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Когда больше всего ликвидировали украинских предателей

Для украинского подполья и ВСУ наиболее результативными месяцами были август и ноябрь. Четырех предателей ликвидировали в августе, а также совершили три покушения.

В ноябре ликвидировали трех предателей, в том числе самопровозглашенного председателя Акимовского поселкового совета Максима Зубарева и заместителя главы Херсонской оккупационной администрации Кирилла Стремоусова, возглавившего десятку главных госпредателей 2022 года.

Политическая память должна хранить информацию не только о живых, но и о мертвых предателях. История не должна забывать их имена. Граждане должны помнить о том, что они сделали для помощи врагу, совершающему геноцид нашего народа,
– сказала лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская.

Обратите внимание! На самом деле ликвидированных госпредателей может быть больше. В Реестре госпредателей создана отдельная рубрика "Мертвые". Учитывая, что оккупанты периодически распространяют ложную информацию, Движение ЧЕСТНО вносит в этот список предателей, чью смерть подтвердили официальные источники.

 

Автор: Анастасія Кушпіт