За 2022 рік підпілля знищило щонайменше 19 зрадників України: кого було ліквідовано

У 2022 році українське підпілля ліквідувало щонайменше 12 політиків-зрадників та 7 правоохоронців-колаборантів. Більшість з них знищили на Херсонщині та Запоріжжі.

Ліквідовані державні зрадники були представниками проросійських заборонених партій: ОПЗЖ, "Блоку Володимира Сальдо", Опоблоку, "Русі Єдиної", КПУ, "Держави". Також у список ліквідованих потрапили один представник "Нашого краю" та нардеп "Слуги народу", який у минулому був "регіоналом".

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Кого було ліквідовано

Серед політиків-зрадників українське підпілля ліквідувало:

Олексія Журавко,

Івана Сушко,

Павла Слободчикова,

Дмитра Савлученко,

Олексі Ковальова,

Олексія Ременюка,

Кирила Стремоусова,

Максима Зубарєва,

Олега Бойко,

Юрія Онищука,

Володимира Струка,

Аскяра Лайшева.

Також були вдалі замахи на "правоохоронців", які перейшли на темну сторону. Правоохоронців-колаборантів ліквідовували переважно за допомогою вибухівки. Найбільше з них вдалося ліквідувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Коли найбільше ліквідовували українських зрадників

Для українського підпілля і ЗСУ найбільш результативними місяцями були серпень та листопад. Чотирьох зрадників ліквідували в серпні, а також скоїли три замахи.

У листопаді ліквідували трьох зрадників, зокрема самопроголошеного голову Якимівської селищної ради Максима Зубарєва та заступника голови Херсонської окупаційної адміністрації Кирила Стремоусова, який очолив десятку головних держзрадників 2022 року.

Політична пам’ять має зберігати інформацію не лише про живих, а й про мертвих зрадників. Історія не має забувати їхні імена. Громадяни повинні пам’ятати про те, що вони зробили для допомоги ворогу, який здійснює геноцид нашого народу,

– сказала лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Насправді ліквідованих держзрадників може бути більше. У Реєстрі держзрадників створена окрема рубрика "Мертві". З огляду на те, що окупанти періодично поширюють неправдиву інформацію, Рух ЧЕСНО вносить у цей список тих зрадників, чию смерть підтвердили офіційні джерела.