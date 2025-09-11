Россияне запустили 66 дронов ночью: зафиксировано попадание в 3 локациях
- В ночь на 11 сентября российские военные запустили 66 беспилотников, более 50 из которых – "Шахеды".
- Украинская ПВО обезвредила 62 цели, также зафиксировано попадание 4 ударных дронов в 3 локациях.
В ночь на четверг, 11 сентября, российские военные в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Всего враг запустил 66 дронов.
Защитники неба обезвредили 62 цели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО 11 сентября?
Россияне запустили беспилотники еще с 21:00 среды, 10 сентября, из направлений Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Более 50 из 66 дронов – именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 62 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 4 ударных БпЛА в 3 локациях,
– также говорится в сообщении.
- За прошедшие сутки, 10 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали еще 890 оккупантов. Теперь общие потери личного состава России – 1 091 890 человек.
- Во время ночной дронной атаки 10 сентября пострадали Сумы – поражена гражданская инфраструктура в Заречном районе, в частности учебное заведение.
- Спецназ ГУР МОУ поразил корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 Черноморского флота России под Новороссийском.