В ночь на четверг, 11 сентября, российские военные в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Всего враг запустил 66 дронов.

Защитники неба обезвредили 62 цели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО 11 сентября?

Россияне запустили беспилотники еще с 21:00 среды, 10 сентября, из направлений Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Более 50 из 66 дронов – именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 62 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 ударных БпЛА в 3 локациях,

– также говорится в сообщении.

