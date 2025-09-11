Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, применив 44 ракеты и сбросив 120 управляемых бомб.
Какова ситуация на линии соприкосновения?
Кроме того, россияне привлекли для поражения 5 965 дронов-камикадзе, а также осуществили 4 578 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 91 – из РСЗО.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 пункта управления, артиллерийскую систему и район сосредоточения личного состава врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 7 боевых столкновений. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общем сбросил 32 управляемые авиабомбы и совершил 204 артиллерийские обстрелы, в том числе 10 – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Одрадного.
На Купянском направлении зафиксировано 4 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.
На Лиманском направлении противник атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Середне, Колодязи, Ставки, Торское и Шандриголовое.
На Северском направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки и Дроновки.
На Краматорском направлении произошло 7 боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.
На Покровском направлении защитники остановили 57 атак в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шаховое, Котлиное, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лысовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филия, Александроград, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.
На Гуляйпольском направлении оккупанты 1 раз наступали на позиции защитников в районе Белогорья.
На Ореховском направлении противник 2 раза проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска, но получил отпор.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 2 атаки захватчиков в сторону Антоновки и Садового.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
- За минувшие сутки, 10 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали еще 890 оккупантов. Теперь общие потери личного состава России – 1 091 890 человек.
- Спецназовцы ГУР МОУ поразили корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 Черноморского флота России под Новороссийском. Судно выведено из строя на дорогостоящий ремонт.
- Партизаны "Атеш" провели диверсию на российском оборонном заводе "Щегловский вал" в Туле, уничтожив башню связи. На предприятии разрабатывают системы ПВО, скорострельные пушки и стрелковое оружие.