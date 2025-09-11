Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, застосувавши 44 ракети й скинувши 120 керованих бомб.

Дивіться також "Україна зникає безвісти": Кремль задумав нову цинічну спецоперацію – розслідування

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Окрім того, росіяни залучили для ураження 5 965 дронів-камікадзе, а також здійснили 4 578 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 91 – із РСЗВ.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано7 бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії в районах Мирного, Куп'янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку противник атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та в напрямку Виїмки й Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень у районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Берестка, Софіївки.

Що відбувається біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку захисники зупинили 57 атак у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

Росіяни тиснуть на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку окупанти 1 раз наступали на позиції захисників у районі Білогір'я.

На Оріхівському напрямку противник 2 рази проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, але отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 2 атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Війна Росії з Україною: останні новини