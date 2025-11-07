На случай ядерки: как выглядит противорадиационное укрытие в Киеве на 650 человек с лифтом, Wi-Fi и кухней – репортаж

Киевская Оболонь – район, который едва ли не активнее всего создает укрытия. В этом году на территории двух учебных заведений построили новые укрытия, в частности с противорадиационной защитой. Одно из них – в УВК "Первая Ласточка", где заработало новое укрытие, возведенное с нуля.

7 марта начальник КМВА Тимур Ткаченко инспектировал "Первую Ласточку". Укрытие там возвели за шесть месяцев вместо девяти, мощность генератора – 125 кВт, есть кондиционирование, видеонаблюдение, лифт, Wi-Fi и санузлы. По его словам, укрытие готово принять до 650 учеников и персонала, а такой уровень должен стать нормой для всех учебных заведений. На другом укрытии в районе, в УВК "Ласточка", работы тогда еще продолжались.

7 июля председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик сообщил, что это – первое в Киеве противорадиационное укрытие, построенное с нуля, уже введенное в эксплуатацию и нанесенное на карту укрытий по адресу ул. Героев полка "Азов", 30а. В укрытии установлена современная вентиляция, оно имеет аварийный выход.

Департамент муниципальной безопасности КГГА проинформировал 24 Канал, что сооружение по адресу ул. Героев полка "Азов", 30а включено в фонд защитных сооружений Киева, и введено в эксплуатацию, а балансодержателем определена начальная школа "Первая Ласточка". Еще одно укрытие – в УВК "Ласточка" на Оболонском проспекте, возведено по типовому проекту, аналогичному "Первой Ласточке". Именно его 24 Канал посетил вместе с начальником КГВА Тимуром Ткаченко и главой Оболонской РГА Кириллом Фесиком.

Почему именно "Ласточка" получила противорадиационное укрытие?

Почему укрытие построили именно в "Ласточке" – небольшом учебно-воспитательном комплексе в здании типичного советского детсада? В комментарии 24 Каналу председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик объяснил логику проекта.

Как противорадиационное укрытие выглядит изнутри

По словам Фесика, именно эта локация выбрана из-за конструктивных ограничений здания – "имеющегося подземного пространства было недостаточно для непрерывного учебного процесса" – и одновременно из-за охвата большой территории.

Вход в укрытие / Фото КГВА

Говорится о том, что рядом еще две школы, чьи ученики смогут пользоваться новым укрытием. Район, подчеркивает Фесик, делает ставку на сеть средних по размеру укрытий, а не на один "гигантский" проект: это быстрее и логистически удобнее для жителей, которые должны добраться до укрытия "за 30 секунд" из соседних зданий, в частности ночью.



Внутри укрытия / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Важно! В целом полная вместимость укрытия – 650 человек, проектная мощность, по словам директора УВК – 250 человек, сейчас укрытие обустроено для 150. Укрытие отличается тем, что имеет два входа-выхода, оснащенных герметичными защищенными дверями.



Автономность во время радиационной угрозы обеспечена генератором, фильтрами, кухней, наличием компьютера и мест для отдыха. Стоит отметить, что укрытие расположено посреди густонаселенного жилого массива Оболонь.



Внутри укрытия / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Финансово, по словам Фесика, проект получился экономным:

Запланировано было 48 миллионов гривен, фактически сделали за 41 – 42 миллиона – около 7 миллионов гривен сэкономлено.

В стоимость вошли не только строительные работы, но и благоустройство территории. Глава района напомнил, что это уже второе с нуля построено противорадиационное укрытие в Оболонском районе и одно из первых в Киеве. С 2022 года примерно 30% районного бюджета направляется на решения по безопасности: от ремонта существующих укрытий до нетипичных решений.

Мы переделывали общественные уборные в подземных переходах – и за несколько миллионов получается топовое укрытие,

– привел пример Фесик.

На следующий год Оболонь планирует создать три похожих, чуть больших объекта – укрытия.



Образовательное пространство в укрытии / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Обратите внимание! Отдельно Фесик дал практический совет жителям на случай ночной тревоги: укрытие будет открыто, но лучше заранее согласовать контакт с директором заведения и иметь собственный алгоритм действий.



"Пройдитесь туда, когда нет тревоги, сядьте, определите свой уголок", – советует глава Оболони.

Оборудование укрытия / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Укрытие "Ласточки" изнутри: инклюзия и автономность

Во время осмотра укрытия Фесик отметил отличия современных объектов от советских: инклюзивность заложена в проектировании.

Здесь есть лифт, уборные, кухня, санитарные средства, пространство для обучения и отдыха.



Пространство для досуга и отдыха / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Представители РГА добавили, что оборудован пункт наблюдения с компьютером и камерами, установлена пожарная сигнализация, предусмотрен медблок.

Для укрытия размещен генератор: "если полностью исчезает свет, он автоматически включается, и мы можем работать".

По словам директора УВК, детям пространство понравилось настолько, что их "невозможно было выгнать", а укрытием смогут пользоваться и соседние школы, где помещения меньше.

Образовательное пространство в укрытии / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В более широком городском контексте начальник КГГА Тимур Ткаченко обозначил проблему левобережных районов столицы – прежде всего в левобережных районах, где во время застройки не предусматривали сооружений гражданской защиты.

Тимур Ткаченко Начальник Киевской городской военной администрации Реальным решением является создание сети модульных укрытий в Киеве: они могут покрыть львиную долю потребностей населения и добавить места для укрытия. Сейчас процесс движется медленнее, чем ожидали, из-за многочисленных бюрократических преград со стороны мэрии. Надеюсь, что в ближайшее время это решится, и в городе появится не менее 100 дополнительных объектов, где люди смогут укрываться.

Общий вид / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Оболонский район демонстрирует подход, в котором скорость введения, доступность для нескольких школ, инклюзивность и автономность (связь, безопасность, резервное питание) соединены с комбинированным использованием – как для педагогов и детей, так и для жителей окрестных домов. Именно такую сетевую логику Оболонь собирается масштабировать.