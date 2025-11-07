На випадок ядерки: як виглядає протирадіаційне укриття в Києві на 650 людей з ліфтом, Wi-Fi і кухнею – репортаж

Київська Оболонь – район, який чи не найактивніше створює укриття. Цьогоріч на території двох навчальних закладів збудували нові укриття, зокрема з протирадіаційним захистом. Одне з них – у НВК "Перша Ластівка", де запрацювало нове укриття, зведене з нуля.

7 березня начальник КМВА Тимур Ткаченко інспектував "Першу Ластівку". Укриття там звели за шість місяців замість дев’яти, потужність генератора – 125 кВт, є кондиціонування, відеонагляд, ліфт, Wi-Fi та санвузли. За його словами, укриття готове прийняти до 650 учнів і персоналу, а такий рівень має стати нормою для всіх закладів освіти. На іншому укритті у районі, у НВК "Ластівка", роботи тоді ще тривали.

7 липня голова Оболонської РДА Кирило Фесик повідомив, що це – перше в Києві протирадіаційне укриття, збудоване з нуля, вже введене в експлуатацію та нанесене на мапу укриттів за адресою вул. Героїв полку "Азов", 30а. В укритті встановлено сучасну вентиляцію, воно має аварійний вихід.

Департамент муніципальної безпеки КМДА поінформував 24 Канал, що споруду за адресою вул. Героїв полку "Азов", 30а включено до фонду захисних споруд Києва, її введено в експлуатацію, а балансоутримувачем визначено початкову школу "Перша Ластівка". Ще одне укриття – у НВК "Ластівка" на Оболонському проспекті, зведене за типовим проєктом, аналогічним "Першій Ластівці". Саме його 24 Канал відвідав разом із начальником КМВА Тимуром Ткаченком та головою Оболонської РДА Кирилом Фесиком.

Чому саме "Ластівка" отримала протирадіаційне укриття?

Чому укриття збудували саме у "Ластівці" – невеликому навчально-виховному комплексі в будівлі типового радянського дитсадка? У коментарі 24 Каналу голова Оболонської РДА Кирило Фесик пояснив логіку проєкту.

Як протирадіаційне укриття виглядає зсередини: дивіться відео Владислава Кравцова для 24 Каналу

За словами Фесика, саме ця локація обрана через конструктивні обмеження будівлі – "наявного підземного простору було недостатньо для безперервного навчального процесу" – і водночас через охоплення великої території.

Вхід до укриття / Фото КМВА

Мовиться про те, що поруч ще дві школи, чиї учні зможуть користуватися новим укриттям. Район, підкреслює Фесик, робить ставку на мережу середніх за розміром укриттів, а не на один "гігантський" проєкт: це швидше й логістично зручніше для мешканців, які мають дістатися укриття "за 30 секунд" із сусідніх будівель, зокрема вночі.



Всередині укриття / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Важливо! Загалом повна місткість укриття – 650 людей, проєктна потужність, за словами директорки НВК – 250 осіб, зараз укриття облаштоване для 150. Сховище відрізняється тим, що має два входи-виходи, оснащені герметичними захищеними дверима.



Автономність під час радіаційної загрози забезпечено генератором, фільтрами, кухнею, наявністю компʼютера та місць для відпочинку. Варто зазначити, що укриття розташоване посеред густонаселеного житлового масиву Оболонь.



Всередині укриття / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Фінансово, за словами Фесика, проєкт вийшов заощадливим:

Заплановано було 48 мільйонів грн, фактично зробили за 41 – 42 мільйони – близько 7 мільйонів гривень заощаджено.

У вартість увійшли не лише будівельні роботи, а й доброустрій території. Голова району нагадав, що це вже друге з нуля збудоване протирадіаційне укриття в Оболонському районі й одне з перших у Києві. З 2022 року приблизно 30% районного бюджету спрямовується на безпекові рішення: від ремонту наявних укриттів до нетипових рішень.

Ми переробляли громадські вбиральні в підземних переходах – і за кілька мільйонів виходить топове сховище,

– навів приклад Фесик.

На наступний рік Оболонь планує створити три схожі, трохи більші об’єкти – укриття.



Освітній простір в укритті / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Зверніть увагу! Окремо Фесик дав практичну пораду мешканцям на випадок нічної тривоги: укриття буде відчинене, але краще заздалегідь узгодити контакт із директором закладу та мати власний алгоритм дій.



"Пройдіться туди, коли немає тривоги, сядьте, визначте свій куточок", – радить голова Оболоні.

Обладнання укриття / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Укриття "Ластівки" зсередини: інклюзія та автономність

Під час огляду укриття Фесик наголосив на відмінностях сучасних об’єктів від радянських: інклюзивність закладена від проєктування.

Тут є ліфт, вбиральні, кухня, санітарні засоби, простір для навчання та відпочинку.



Простір для дозвілля та відпочинку / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Представники РДА додали, що обладнаний пункт спостереження з комп’ютером і камерами, встановлена пожежна сигналізація, передбачено медблок.

Для укриття розміщено генератор: "якщо повністю зникає світло, він автоматично вмикається, і ми можемо працювати".

За словами директорки НВК, дітям простір сподобався настільки, що їх "неможливо було вигнати", а укриттям зможуть користуватися і сусідні школи, де приміщення менші.

Освітній простір в укритті / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

У ширшому міському контексті начальник КМВА Тимур Ткаченко окреслив проблему лівобережних районів столиці – насамперед в лівобережних районах, де під час забудови не передбачали споруд цивільного захисту.

Тимур Ткаченко Начальник Київської міської військової адміністрації Реальним рішенням є створення мережі модульних укриттів у Києві: вони можуть покрити левову частку потреб населення й додати місця для укриття. Наразі процес рухається повільніше, ніж очікували, через численні бюрократичні перепони з боку мерії. Сподіваюся, що найближчим часом це вирішиться, і в місті з’явиться щонайменше 100 додаткових об’єктів, де люди зможуть ховатися.

Загальний вигляд / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Оболонський район демонструє підхід, у якому швидкість введення, доступність для кількох шкіл, інклюзивність та автономність (зв'язок, безпека, резервне живлення) поєднані з комбінованим використанням – як для освітян та дітей, так і для мешканців навколишніх будинків. Саме таку мережеву логіку Оболонь збирається масштабувати.