Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

Буде цікаво Воїни, які повернулись з російського полону, отримують в Києві безкоштовну допомогу, – Кличко

"Нарешті наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат. І сьогодні ми розглянемо алгоритм їхнього встановлення в столиці. Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні й тепер їхня закупівля та облаштування не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ. А головне – визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним", – повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що мобільні укриття можуть встановлювати в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні.

На облаштування мобільних захисних споруд передовсім будуть перенаправлені кошти, які місто виділило на укриття, але районні держадміністрації не використали за призначенням.

На жаль, на виділені в цьому році на укриття 4 мільярди гривень районні адміністрації столиці не виконали й третини від запланованих робіт. Мобільні укриття, безумовно, необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. Тому кошти, які РДА не можуть використати, будемо перенаправляти на мобільні укриття. Дуже сподіваюсь, що районні адміністрації впораються принаймні з цим завданням і зможуть закупити й встановити мобільні укриття належної якості,

– наголосив мер столиці.

Він закликав прискорити реалізацію проєктів, пов'язаних з укриттями. Зволікання в таких критично важливих для киян питаннях є злочинним і неприпустимим, підкреслив мер.

Кличко нагадав, що питання будівництва та облаштування укриттів вже кілька років є основним пріоритетом для міста. За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 мільярдів гривень. На ці кошти відремонтовано майже 2000 укриттів, повідомив мер.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що після зміни порядку призначення голів РДА міська влада втратила важелі впливу на них. За його словами, райони фактично перетворилися на окремі князівства, що призводить до розбалансування влади в Києві та внесення хаосу в управління столицею.