Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал. Зробив він це під час зустрічі з військовими, звільненими з російського полону.
Для тих, хто вже вдома, місто запровадило програми допомоги. Це і житлова підтримка, медична та психологічна реабілітація, соціальні послуги для родин, можливість швидкого відновлення документів, юридична допомога,
– повідомив Віталій Кличко.
За словами мера Києва, станом на вересень 2025 року з полону повернулись 238 киян, серед них 83 – внутрішньо переміщені особи, які оселились у столиці. Всім їм надають необхідну допомогу.
"Ми робимо все, щоб столиця стала для них місцем підтримки та відновлення. Але також пам’ятаємо, що 22 киянина-добровольця досі перебувають у полоні. Ми робимо все можливе, щоб кожен із полонених повернувся додому", – зазначив Віталій Кличко.
Зустріч мера Києва з військовими, які повернулись з полону / Фото Віталія Кличка
Яку ще допомогу Київ надає військовим
Українські військові отримують допомогу через програму "Захисник Києва". У рамках ініціативи столиця надає виплати мобілізованим киянам і підтримку їхнім родинам, а захисники отримують необхідну допомогу.
Також місто закуповує для підрозділів ЗСУ безпілотники, авто та системи РЕБ.
Під час війни у столиці створили Kyiv Military Hub (Центр комплексної підтримки учасників бойових дій). Це єдиний простір для військових та членів їхніх родин, де вони можуть отримати:
- базові соціальні послуги,
- безкоштовну первинну і вторинну юридичну допомогу,
- психологічну підтримку,
- фізкультурно-спортивну реабілітацію,
- інформацію про працевлаштування,
- пройти процедуру профорієнтації, курси підвищення кваліфікації чи опанувати нову професію.