Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал. Зробив він це під час зустрічі з військовими, звільненими з російського полону.

Для тих, хто вже вдома, місто запровадило програми допомоги. Це і житлова підтримка, медична та психологічна реабілітація, соціальні послуги для родин, можливість швидкого відновлення документів, юридична допомога,

– повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, станом на вересень 2025 року з полону повернулись 238 киян, серед них 83 – внутрішньо переміщені особи, які оселились у столиці. Всім їм надають необхідну допомогу.

"Ми робимо все, щоб столиця стала для них місцем підтримки та відновлення. Але також пам’ятаємо, що 22 киянина-добровольця досі перебувають у полоні. Ми робимо все можливе, щоб кожен із полонених повернувся додому", – зазначив Віталій Кличко.

Зустріч мера Києва з військовими, які повернулись з полону / Фото Віталія Кличка

Яку ще допомогу Київ надає військовим

Українські військові отримують допомогу через програму "Захисник Києва". У рамках ініціативи столиця надає виплати мобілізованим киянам і підтримку їхнім родинам, а захисники отримують необхідну допомогу.

Також місто закуповує для підрозділів ЗСУ безпілотники, авто та системи РЕБ.

Під час війни у столиці створили Kyiv Military Hub (Центр комплексної підтримки учасників бойових дій). Це єдиний простір для військових та членів їхніх родин, де вони можуть отримати: