Як зазначає 24 Канал, про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час того, як привіз чергову партію БпЛА для бійців 112 бригади тероборони Києва.

"Від початку 2025-го від громади Києва ми вже передали на фронт понад 40 000 БпЛА різних типів, близько 200 систем РЕБ, автівки, зокрема броньовані та всюдиходи, засоби зв’язку. Київ і надалі допомагатиме всім нашим захисникам!" – написав Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

Допомога для бійців 112 бригади тероборони Києва / Фото Віталія Кличка

Київський міський голова додав, що тероборона Києва отримає ще 2500 дронів різних типів. А також нагадав, що з початку року цій бригаді вже доставили 4000 БпЛА, тож їхня загальна кількість наразі становитиме 6500.

Від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення столиця виділила 500 мільйонів гривень. Бійцям 210 окремого штурмового полку Київ передав 24 автівки. Від початку року з міського бюджету 210 полку спрямували 80 мільйонів гривень. На ці кошти захисники закупили різне необхідне оснащення. Зокрема, десятки квадрокоптерів Mavic 3T,

– сказав Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, попри те, що центральна влада вилучила з бюджету столиці 8 мільярдів гривень, Київ зміг відшукати додаткові ресурси для підтримки української армії. Нещодавно міська рада ухвалила рішення збільшити фінансування програми "Захисник Києва" у 2025 році до 11 мільярдів гривень.