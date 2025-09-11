Дмитро Загуменний – керівник апарату КМДА – повідомив, що гроші у столиці заберуть "заднім числом". Він зауважив, що норма набуває чинності від 1 серпня 2025 року, інформує 24 Канал.

Деталі заяви Загуменного

Загуменний розповів, що закон про вилучення з міського бюджету 8 мільярдів гривень вже підписаний. Він набуває чинності "заднім числом": з серпня цього року.

Відповідно до цього закону, вносяться зміни до Бюджетного кодексу, який має вищу юридичну силу, та, як виняток, забирається гарантований 10-відсотковий податок на прибуток, що мав би надходити до бюджету громади, і перенаправляється до резервного фонду державного бюджету,

– написав керівник апарату КМДА.

Він додав, що закон підписали, попри зауваження та застереження, викладені у висновках Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Верховної Ради України.

Зокрема, Головне науково-експертного управління ВРУ наголосило, що положення закону про вилучення 8 мільярдів у Києва не узгоджується з принципом самостійності бюджетної системи України. Це рішення може негативно позначитися на збалансованості місцевого бюджету та загалом збалансованості бюджетної системи України. Крім того, не надали належного фінансово-економічного обґрунтування пропозиції тощо.

Головне юридичне управління ВРУ наголосило, що "вказане перебуває поза межами конституційних приписів". Також не передбачено заміни джерел доходу бюджету міста Києва, зменшеного цим законом, зазначив Загуменний.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав президента не підписувати закон про вилучення у Києва 8 мільярдів гривень, адже документ порушує Конституцію, Бюджетний кодекс та Закон про столицю.

Також експерти попереджали, що наслідки цього закону відчує кожен киянин. Зокрема, бюджетники, ВПО, користувачі громадського транспорту тощо.

