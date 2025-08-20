В Киеве 12% укрытий на карте не существуют или используются не по назначению, – Лубинец
- Офис Омбудсмена обнаружил, что 12% укрытий в Киеве, обозначенных на карте, фактически не существуют или используются неправильно.
- Убежища в Киеве имеют значительные недостатки, в частности, недоступность для людей с инвалидностью и отсутствие аптечек и запасов питьевой воды.
- Большинство укрытий оборудованы должным образом: есть свет, места для сидения, вода, аптечки.
В Офисе Омбудсмана провели проверку укрытий в Киеве. Ревизия выявила проблемы, в частности отсутствие части укрытий, которые обозначены на официальных картах.
Большинство укрытий оборудовано должным образом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.
В каком состоянии укрытия в Киеве?
В июле 2025 года Офис Омбудсмена начал проверки укрытий в разных регионах страны. В Киеве состоялось более 50 мониторинговых визитов во всех 10 районах.
Большинство укрытий оборудованы должным образом: есть свет, места для сидения, питьевая и техническая вода, аптечки,
– сказал Лубинец.
Однако в нескольких хранилищах обнаружили существенные проблемы. Наиболее опасной омбудсмен назвал ситуацию с 12% укрытий. Они обозначены на карте, но фактически не существуют или используются не по назначению.
Среди других недостатков:
- 27% укрытий оказались недоступными для людей с инвалидностью,
- в 24% не было аптечек,
- в 23% отсутствуют запасы питьевой воды,
- у 14% нет указателей и навигации,
- у 13% недостаточное количество мест для сидения.
В Офисе Омбудсмена заявили, что инициировали изъятие нескольких объектов из официальных карт, чтобы люди не рассчитывали на защиту, которой нет.
Какова ситуация с укрытиями по Украине?
В сети периодически появляются заявления об обустройстве или наличии места для укрытия на территории Украины. Так, несколько последних были связаны с инцидентами, что случались непосредственно во время российских обстрелов городов или воздушной тревоги.
В Николаеве подростки не попали в укрытие, ведь оно было закрыто во время воздушной тревоги. В результате дети переждали обстрел под открытым небом. Полиция начала уголовное производство.
Во Львове жители дома не смогли попасть в укрытие во время тревоги. На место прибыла полиция и начала следствие.
В Луцке во время атаки храм УПЦ МП отказал в доступе к укрытию людям с животными. Священники объяснили это церковными канонами. Жители отметили, что подобный случай произошел не впервые.