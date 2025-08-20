В Офисе Омбудсмана провели проверку укрытий в Киеве. Ревизия выявила проблемы, в частности отсутствие части укрытий, которые обозначены на официальных картах.

Большинство укрытий оборудовано должным образом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

В каком состоянии укрытия в Киеве?

В июле 2025 года Офис Омбудсмена начал проверки укрытий в разных регионах страны. В Киеве состоялось более 50 мониторинговых визитов во всех 10 районах.

Большинство укрытий оборудованы должным образом: есть свет, места для сидения, питьевая и техническая вода, аптечки,

– сказал Лубинец.

Однако в нескольких хранилищах обнаружили существенные проблемы. Наиболее опасной омбудсмен назвал ситуацию с 12% укрытий. Они обозначены на карте, но фактически не существуют или используются не по назначению.

Среди других недостатков:

27% укрытий оказались недоступными для людей с инвалидностью,

в 24% не было аптечек,

в 23% отсутствуют запасы питьевой воды,

у 14% нет указателей и навигации,

у 13% недостаточное количество мест для сидения.

В Офисе Омбудсмена заявили, что инициировали изъятие нескольких объектов из официальных карт, чтобы люди не рассчитывали на защиту, которой нет.

Какова ситуация с укрытиями по Украине?

В сети периодически появляются заявления об обустройстве или наличии места для укрытия на территории Украины. Так, несколько последних были связаны с инцидентами, что случались непосредственно во время российских обстрелов городов или воздушной тревоги.