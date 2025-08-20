Укр Рус
У Києві 12% укриттів на карті не існують або використовуються не за призначенням, – Лубінець
20 серпня, 15:41
У Києві 12% укриттів на карті не існують або використовуються не за призначенням, – Лубінець

Дарія Черниш
Основні тези
  • Офіс Омбудсмана виявив, що 12% укриттів у Києві, позначених на карті, фактично не існують або використовуються неправильно.
  • Укриття в Києві мають значні недоліки, зокрема, недоступність для людей з інвалідністю та відсутність аптечок та запасів питної води.
  • Більшість укриттів обладнані належним чином: є світло, місця для сидіння, вода, аптечки.

В Офісі Омбудсмана провели перевірку укриттів у Києві. Ревізія виявила проблеми, зокрема відсутність частини укриттів, які позначені на офіційних картах.

Більшість укриттів обладнана належним чином. Про це пише 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця

В якому стані укриття в Києві?

У липні 2025 року Офіс Омбудсмана розпочав перевірки укриттів у різних регіонах країни. У Києві відбулось понад 50 моніторингових візитів у всіх 10 районах.

Більшість укриттів обладнані належним чином: є світло, місця для сидіння, питна та технічна вода, аптечки,
– сказав Лубінець.

Проте у кількох сховищах виявили суттєві проблеми. Найбільш небезпечною омбудсмен назвав ситуацію з 12% укриттів. Вони позначені на карті, але фактично не існують або використовуються не за призначенням. 

Серед інших недоліків: 

  • 27% укриттів виявилися недоступними для людей з інвалідністю,
  • у 24% не було аптечок,
  • у 23% відсутні запаси питної води,
  • у 14% немає вказівників і навігації,
  • у 13% недостатня кількість місць для сидіння.

В Офісі Омбудсмана заявили, що ініціювали вилучення кількох об'єктів з офіційних карт, аби люди не розраховували на захист, якого немає.

Яка ситуація з укриттями по Україні?

У мережі періодично з'являються заяви щодо облаштування чи наявності місця для укриття на території України. Так, кілька останніх були пов'язані з інцидентами, що траплялись безпосередньо під час російських обстрілів міст або повітряної тривоги. 