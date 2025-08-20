Більшість укриттів обладнана належним чином. Про це пише 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

В якому стані укриття в Києві?

У липні 2025 року Офіс Омбудсмана розпочав перевірки укриттів у різних регіонах країни. У Києві відбулось понад 50 моніторингових візитів у всіх 10 районах.

Більшість укриттів обладнані належним чином: є світло, місця для сидіння, питна та технічна вода, аптечки,

– сказав Лубінець.

Проте у кількох сховищах виявили суттєві проблеми. Найбільш небезпечною омбудсмен назвав ситуацію з 12% укриттів. Вони позначені на карті, але фактично не існують або використовуються не за призначенням.

Серед інших недоліків:

27% укриттів виявилися недоступними для людей з інвалідністю,

у 24% не було аптечок,

у 23% відсутні запаси питної води,

у 14% немає вказівників і навігації,

у 13% недостатня кількість місць для сидіння.

В Офісі Омбудсмана заявили, що ініціювали вилучення кількох об'єктів з офіційних карт, аби люди не розраховували на захист, якого немає.

Яка ситуація з укриттями по Україні?

У мережі періодично з'являються заяви щодо облаштування чи наявності місця для укриття на території України. Так, кілька останніх були пов'язані з інцидентами, що траплялись безпосередньо під час російських обстрілів міст або повітряної тривоги.