Більшість укриттів обладнана належним чином. Про це пише 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.
В якому стані укриття в Києві?
У липні 2025 року Офіс Омбудсмана розпочав перевірки укриттів у різних регіонах країни. У Києві відбулось понад 50 моніторингових візитів у всіх 10 районах.
Більшість укриттів обладнані належним чином: є світло, місця для сидіння, питна та технічна вода, аптечки,
– сказав Лубінець.
Проте у кількох сховищах виявили суттєві проблеми. Найбільш небезпечною омбудсмен назвав ситуацію з 12% укриттів. Вони позначені на карті, але фактично не існують або використовуються не за призначенням.
Серед інших недоліків:
- 27% укриттів виявилися недоступними для людей з інвалідністю,
- у 24% не було аптечок,
- у 23% відсутні запаси питної води,
- у 14% немає вказівників і навігації,
- у 13% недостатня кількість місць для сидіння.
В Офісі Омбудсмана заявили, що ініціювали вилучення кількох об'єктів з офіційних карт, аби люди не розраховували на захист, якого немає.
Яка ситуація з укриттями по Україні?
У мережі періодично з'являються заяви щодо облаштування чи наявності місця для укриття на території України. Так, кілька останніх були пов'язані з інцидентами, що траплялись безпосередньо під час російських обстрілів міст або повітряної тривоги.
У Миколаєві підлітки не потрапили в укриття, адже воно було зачинене під час повітряної тривоги. В результаті діти перечекали обстріл просто неба. Поліція розпочала кримінальне провадження.
У Львові мешканці будинку не змогли потрапити до укриття під час тривоги. На місце прибула поліція та розпочала слідство.
У Луцьку під час атаки храм УПЦ МП відмовив у доступі до укриття людям із тваринами. Священники пояснили це церковними канонами. Жителі наголосили, що подібний випадок трапився не вперше.