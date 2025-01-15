Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області. Наразі поліцейські встановлюють осіб, відповідальних за функціонування укриття з метою притягнення їх до відповідальності.

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Укриття було зачинене під час тривоги

В поліції зазначили, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили інформацію щодо зачиненого укриття у будинку на вулиці Івана Франка – у цей час в місті тривала повітряна тривога.

Зазначається, що поліцейські негайно прибули за вказаною адресою та підтвердили цей факт.

Укриття дійсно було зачинене, через що люди не могли потрапити у безпечне місце під час повітряної тривоги,

– повідомили в поліції Львівщини.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею "Залишення в небезпеці". Санкція статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі на той самий строк.

Важливо! Якщо під час повітряної тривоги ви не можете отримати доступ до укриття, обов'язково повідомляйте про це на спецлінію "102".

Нагадаємо, зранку 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили 77 повітряних цілей.