Поблизу утворилася величезна вирва. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Дивіться також Головне про масовану атаку 15 січня: де пролунали вибухи, які наслідки
Що відомо про ракетну атаку на Львівщину
Під час ранкової російської атаки на Львівщині зафіксували влучання два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.
На щастя, минулося без постраждалих, але є руйнування.
Зокрема, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджень зазнав житловий будинок та господарська споруда поряд.
Поруч утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.
"На місце виїхали всі профільні служби", – додав Козицький.
Він також зауважив, що усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі, відключень світла – не запроваджують.