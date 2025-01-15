Поблизу утворилася величезна вирва. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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Що відомо про ракетну атаку на Львівщину

Під час ранкової російської атаки на Львівщині зафіксували влучання два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

На щастя, минулося без постраждалих, але є руйнування.

Зокрема, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджень зазнав житловий будинок та господарська споруда поряд.

Поруч утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

"На місце виїхали всі профільні служби", – додав Козицький.

Він також зауважив, що усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі, відключень світла – не запроваджують.