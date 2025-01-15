Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави ОВА Максима Козицького.

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Ворог атакував Львівщину

Першу повітряну тривогу 15 січня у Львівській області оголошували вночі. Вона тривала з 01:35 по 02:48. Під час неї на територію регіону залетів ворожий ударний безпілотник. Відомо, що воїни ППО знищили його.

Вказується, що обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

Вже під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, російські війська атакували Львівщину крилатими ракетами.

Є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями,

– ідеться в повідомленні.

Максим Козицький зазначив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Він наголосив, що відключень електроенергії наразі не запроваджують.

Додамо, що голова ОВА також звернувся до жителів регіону. Він вказав, що безпілотники тепер летять доволі низько, що ускладнює їхнє виявлення. Тож він наголосив, що, коли є сигнал тривоги необхідно відразу прямувати в укриття.