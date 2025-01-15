Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили України. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та бути в укриттях.

До теми Росія підійняла в повітря Ту-95МС: є загроза ракетної атаки

Де зараз ворожі ракети

06:21, 15 січня Прилуки – в укриття!

06:20, 15 січня Група ракет з Сумщини, курс – південно-західний.

06:18, 15 січня Швидкісна ціль на півночі Сумщини, курс – південно-західний.

06:15, 15 січня Швидкісна ціль на Харківщині в південно-західному напрямку.

06:10, 15 січня Балістика на Харківщині продовжує рух на південь.

06:08, 15 січня Ракети з Білгородщини в напрямку Харкова.

06:07, 15 січня Крилата ракета з півночі Харківщини рухається на південь області.

06:04, 15 січня Балістика з Білгородщини на Харківщину.

06:01, 15 січня Ракета на півдні Харківщини, курс – північно-західний