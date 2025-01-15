Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили України. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та бути в укриттях.
До теми Росія підійняла в повітря Ту-95МС: є загроза ракетної атаки
Де зараз ворожі ракети
Прилуки – в укриття!
Група ракет з Сумщини, курс – південно-західний.
Швидкісна ціль на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
Швидкісна ціль на Харківщині в південно-західному напрямку.
Балістика на Харківщині продовжує рух на південь.
Ракети з Білгородщини в напрямку Харкова.
Крилата ракета з півночі Харківщини рухається на південь області.
Балістика з Білгородщини на Харківщину.
Ракета на півдні Харківщини, курс – північно-західний
В Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала ракетна небезпека.