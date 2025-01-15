Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины.

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Где сейчас вражеские ракеты

06:21, 15 января Прилуки – в укрытие!

06:20, 15 января Группа ракет с Сумщины, курс – юго-западный.

06:18, 15 января Скоростная цель на севере Сумщины, курс – юго-западный.

06:15, 15 января Скоростная цель на Харьковщине в юго-западном направлении.

06:10, 15 января Баллистика на Харьковщине продолжает движение на юг.

06:08, 15 января Ракеты с Белгородщины в направлении Харькова.

06:07, 15 января

06:04, 15 января Баллистика с Белгородщины на Харьковщину.

06:01, 15 января Ракета на юге Харьковщины, курс – северо-западный