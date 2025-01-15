У деяких регіонах введено екстренні та аварійні відключення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго і ДТЕК.

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У яких областях впроваджено відключення світла

Так, у зв'язку з масованою ракетною атакою у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення.

Водночас екстрені відключення запровадили у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Ворог не припиняє тероризувати українців. В зв'язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями,

– написав міністр енергетики Герман Галущенко.

Оперативно про нову атаку Росії на Україну та її наслідки читайте у нашому телеграм-каналі.

Зверніть увагу, що у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено.

Зауважимо, що під час масованої атаки вибухи пролунали щонайменше у Хмельницькій, Черкаській, Харківській та Івано-Франківській областях. Головне про атаку – читайте за посиланням.