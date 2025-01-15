В некоторых регионах введены экстренные и аварийные отключения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго и ДТЭК.

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В каких областях введены отключения света

Так, в связи с массированной ракетной атакой в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях областях применены аварийные отключения.

В то же время экстренные отключения ввели в Днепропетровской и Донецкой областях.

Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями,

– написал министр энергетики Герман Галущенко.

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Обратите внимание, что в случае одновременного введения в действие ГАВ и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено.

Заметим, что во время массированной атаки взрывы прозвучали по меньшей мере в Хмельницкой, Черкасской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. Главное об атаке – читайте по ссылке.