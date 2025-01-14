Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються дрони
В Повітряних силах попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку.
"Ракети з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси!.Чорноморськ, Одеса - в укриття!", – написали там.
- БпЛА на північному сході Кіровоградщини, курс - східний/південно-східний;
- БпЛА на заході Сумщини, курс - західний/південно-західний.
Ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Кременчук (Полтавщина) з південного заходу.
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Черкаська область, Черкаський р-н - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу!
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з південного заходу.
- БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на півдні Полтавщини, курс - північно-західний.
Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу!
Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу.
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - північно-західний;
- БпЛА в центрі Запорізької області, курс - північно-західний.
Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу!
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.
- БпЛА на півночі та південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
- БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північно-західний.
Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на півночі Дніпропетровщини та південному сході Полтавщини, курс - північно-західний.
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з півдня.
Харківська і Полтавська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.
Нові ворожі ударні БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний.