Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються дрони

15:26, 14 січня В Повітряних силах попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку. "Ракети з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси!.Чорноморськ, Одеса - в укриття!", – написали там.

15:19, 14 січня БпЛА на північному сході Кіровоградщини, курс - східний/південно-східний;

БпЛА на заході Сумщини, курс - західний/південно-західний.

15:09, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Кременчук (Полтавщина) з південного заходу.

14:54, 14 січня Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

14:44, 14 січня Черкаська область, Черкаський р-н - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу!

14:37, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з південного заходу.

14:01, 14 січня БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півдні Полтавщини, курс - північно-західний.

13:52, 14 січня Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу!

12:59, 14 січня Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

12:47, 14 січня Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу.

12:46, 14 січня БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - північно-західний;

БпЛА в центрі Запорізької області, курс - північно-західний.

12:43, 14 січня Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу!

12:22, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.

12:12, 14 січня БпЛА на півночі та південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північно-західний.

11:44, 14 січня Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

11:39, 14 січня Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на півночі Дніпропетровщини та південному сході Полтавщини, курс - північно-західний.

11:27, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з півдня.

11:24, 14 січня Харківська і Полтавська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

11:16, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.

10:52, 14 січня Нові ворожі ударні БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний.



