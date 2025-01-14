Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Ночью враг атаковал Украину 80 беспилотниками: сколько удалось сбить
Куда движутся дроны
В Воздушных силах предупредили жителей Одесской области о ракетной опасности.
"Ракеты из акватории Черного моря в направлении Одессы!".Черноморск, Одесса - в укрытие!", – написали там.
- БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс - восточный/юго-восточный;
- БпЛА на западе Сумщины, курс - западный/юго-западный.
Вражеский ударный БпЛА в направлении города Кременчуг (Полтавская область) с юго-запада.
Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!
Черкасская область, Черкасский р-н - угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-востока!
Вражеский ударный БпЛА в направлении Полтавы с юго-запада.
- БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на юге Полтавщины, курс - северо-западный.
Кировоградская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-востока!
Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!
Вражеские ударные БпЛА в направлении Запорожья с юго-востока.
- БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - северо-западный;
- БпЛА в центре Запорожской области, курс - северо-западный.
Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-востока!
Вражеский ударный БпЛА в направлении Днепра с юго-востока.
- БпЛА на севере и юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
- БпЛА в центре Полтавщины, курс - северо-западный.
Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!
Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на севере Днепропетровщины и юго-востоке Полтавщины, курс - северо-западный.
Вражеский ударный БпЛА в направлении Днепра с юга.
Харьковская и Полтавская области - угроза применения врагом ударных БпЛА!
Вражеский ударный БпЛА в направлении Днепра с юго-востока.
Новые вражеские ударные БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северный/северо-западный.