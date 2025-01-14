Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся дроны

15:26, 14 января В Воздушных силах предупредили жителей Одесской области о ракетной опасности. "Ракеты из акватории Черного моря в направлении Одессы!".Черноморск, Одесса - в укрытие!", – написали там.

15:19, 14 января БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс - восточный/юго-восточный;

БпЛА на западе Сумщины, курс - западный/юго-западный.

15:09, 14 января Вражеский ударный БпЛА в направлении города Кременчуг (Полтавская область) с юго-запада.

14:54, 14 января Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!

14:44, 14 января Черкасская область, Черкасский р-н - угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-востока!

14:37, 14 января Вражеский ударный БпЛА в направлении Полтавы с юго-запада.

14:01, 14 января БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - северо-западный;

БпЛА на юге Полтавщины, курс - северо-западный.

13:52, 14 января Кировоградская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-востока!

12:59, 14 января Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!

12:47, 14 января Вражеские ударные БпЛА в направлении Запорожья с юго-востока.

12:46, 14 января БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - северо-западный;

БпЛА в центре Запорожской области, курс - северо-западный.

12:43, 14 января Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-востока!

12:22, 14 января Вражеский ударный БпЛА в направлении Днепра с юго-востока.

12:12, 14 января БпЛА на севере и юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;

БпЛА в центре Полтавщины, курс - северо-западный.

11:44, 14 января Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!

11:39, 14 января Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на севере Днепропетровщины и юго-востоке Полтавщины, курс - северо-западный.

11:27, 14 января Вражеский ударный БпЛА в направлении Днепра с юга.

11:24, 14 января Харьковская и Полтавская области - угроза применения врагом ударных БпЛА!

11:16, 14 января Вражеский ударный БпЛА в направлении Днепра с юго-востока.

10:52, 14 января Новые вражеские ударные БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северный/северо-западный.



