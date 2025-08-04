Діти застали обстріл просто неба у районі міста, який зрештою зазнав удару. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Миколаївщини.

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Зачинене укриття в Миколаєві під час атаки: що відомо?

Ввечері 2 серпня в Миколаєві пролунали вибухи через російську ракетну атаку. Як повідомили в поліції, під час небезпеки група підлітків намагалася потрапити до укриття в Корабельному районі міста. Проте двері у сховище були зачинені.

Про інцидент стало відомо зі звернення місцевих жителів до ЗМІ. За їхніми словами, діти віком 14 – 17 років стояли на вулиці в момент атаки.

Чекали вибух просто неба. Він стався за 300 метрів від них. Істерика у дітей досі,

– написали в мережі.

Інформацію з публікації в соцмережах перевірили правоохоронці. Факт підтвердився, і слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею ККУ "Залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги".

Поліція з'ясовує всі обставини події. Правопорушнику загрожує до 2 років позбавлення волі.

До слова, під час обстрілу Луцька храм УПЦ МП не впустив до укриття людей із тваринами. Представники церкви пояснили це церковними канонами, однак настоятель заперечив факт недопуску.