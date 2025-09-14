Чрезвычайная ситуация на железной дороге в Киевской области: все, что известно на данный момент
Укрзализныця объявила чрезвычайную ситуацию после повреждения инфраструктуры в Киевской области 14 сентября. Известно, что несколько десятков поездов задерживаются из-за взрывов на железной дороге, не связанных с воздушной атакой России.
Также железнодорожникам пришлось изменить график движения поездов через Боярку в Киевской области. 24 Канал собрал все, что известно о ситуации на данный момент.
Какие последствия после взрывов на железной дороге?
По сообщению "Укрзализныци", ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам. Изменены маршруты: Как сообщил председатель правления "Укрзализныци" Перцовский, большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжили путешествие, а 21 пассажира доставили на Киевский вокзал. Поезд 73 Харьков-Перемышль, который попал в зону надхвичайної ситуации под Бояркой, продолжил движение, Восстановление движения поезда: смотрите видео Укрзализныця объявила об изменениях в расписании движения поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Боярки Киевской области. Задерживаются следующие поезда: Чтобы предотвратить утренние осложнения движения железнодорожники организовали тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всех суток. Назначаются пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка: Как сообщил председатель правления "Укрзализныци", уже в 04:15 поезд №73 в Киеве подхватит пассажиров, которых доставили на вокзал после чрезвычайной ситуации. Всех пассажиров, кто вернулся домой, по их билетам посадим на следующие поезда в Перемышль. Работаем с польскими коллегами, чтобы ускорить пограничную проверку и максимально сохранить пересадки", Железнодорожники уточнили, что поезда козятинского и бердичевского направлений поедут через Коростень, а фастовского – в объезд через Мироновку и Триполье-Днепровское. Укрзализныця объявила об изменениях в расписании движения поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Боярки Киевской области. Областная военная администрация Киева сообщила, что взрывы, которые слышали жители ночью, не связаны с вражескими ударами. В небе не зафиксировали воздушных целей и воздушную тревогу не объявляли.
№1/123 Харьков - Ворохта, Ивано-Франковск
№73 Харьков - Перемышль
№79 Днепр - Львов
№119 Днепр - Холм
№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм - Львов
№24 Холм - Киев
№92 Львов - Киев
№52 Перемышль - Киев №52 Перемышль - Киев
№9/159 Киев - Будапешт, Трускавец
№750 Ужгород - Киев №750 Ужгород - Киев
№22/104 Львов - Харьков, Краматорск
№130/126/90 Мукачево, Перемышль - Полтава, Кременчуг, Киев
№106 Одесса - Киев
№260/258 Чоп, Ясиня - Кременчуг, Кропивницкий
№82/81 Ужгород - Киев
№14 Солотвино - Киев
№716 Перемышль - Киев №716 Перемышль - Киев
№76 Кривой Рог - Киев
№140 Каменец-Подольский - Киев
№139 Киев - Каменец-Подольский
№143/141 Сумы, Чернигов - Рахов
№21/103 Харьков, Краматорск - Львов
№113 Харьков - Львов
№755 Киев - Луцк
№753 Кривой Рог - Киев
№265 Киев - Одесса
№117 Киев - Жмеринка
№715 Киев - Перемышль
