14 сентября, 10:02
Чрезвычайная ситуация на железной дороге в Киевской области: все, что известно на данный момент

Дария Черныш

Укрзализныця объявила чрезвычайную ситуацию после повреждения инфраструктуры в Киевской области 14 сентября. Известно, что несколько десятков поездов задерживаются из-за взрывов на железной дороге, не связанных с воздушной атакой России.

Также железнодорожникам пришлось изменить график движения поездов через Боярку в Киевской области. 24 Канал собрал все, что известно о ситуации на данный момент.

Какие последствия после взрывов на железной дороге?

 

10:08, 14 сентября

Фото работы чрезвычайников на железной дороге

ГСЧС и другие службы проводят ликвидацию последствий взрывов на Киевщине. Также работают над восстановлением движения поездов.

ГСЧС на месте происшествия / Фото Александра Перцовского

Службы ликвидируют последствия / Фото Александра Перцовского

09:10, 14 сентября

Обновление ситуации на железной дороге

По сообщению "Укрзализныци", ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.

Изменены маршруты:

  • Через Коростень курсируют поезда:
    №1/123 Харьков - Ворохта, Ивано-Франковск
    №73 Харьков - Перемышль
    №79 Днепр - Львов
    №119 Днепр - Холм
    №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм - Львов
    №24 Холм - Киев
    №92 Львов - Киев
    №52 Перемышль - Киев
    №9/159 Киев - Будапешт, Трускавец
    №750 Ужгород - Киев

 

  • Через Триполье-Днестровское - Мироновку:
    №22/104 Львов - Харьков, Краматорск
    №130/126/90 Мукачево, Перемышль - Полтава, Кременчуг, Киев
    №106 Одесса - Киев
    №260/258 Чоп, Ясиня - Кременчуг, Кропивницкий
    №82/81 Ужгород - Киев
    №14 Солотвино - Киев
    №716 Перемышль - Киев
    №76 Кривой Рог - Киев
    №140 Каменец-Подольский - Киев
    №139 Киев - Каменец-Подольский
    №143/141 Сумы, Чернигов - Рахов
    №21/103 Харьков, Краматорск - Львов
    №113 Харьков - Львов
    №755 Киев - Луцк
    №753 Кривой Рог - Киев
    №265 Киев - Одесса
    №117 Киев - Жмеринка
    №715 Киев - Перемышль
09:08, 14 сентября

Как сообщил председатель правления "Укрзализныци" Перцовский, большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжили путешествие, а 21 пассажира доставили на Киевский вокзал.

Поезд 73 Харьков-Перемышль, который попал в зону надхвичайної ситуации под Бояркой, продолжил движение, 
– сообщил Перцовский.

Восстановление движения поезда: смотрите видео

08:38, 14 сентября

Какие поезда задерживаются

Укрзализныця объявила об изменениях в расписании движения поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Боярки Киевской области.

Задерживаются следующие поезда:

  • №139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский (+4:10);
  • №89/90 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+4:07);
  • №125/126 Мукачево-Кременчуг-Пас. (+4:07);
  • №129/130 Мукачево-Полтава-Юж. (+4:07);
  • №21/22 Харьков-Пас.-Львов (+3:12);
  • №103/104 Краматорск-Львов (+3:12);
  • №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+2:56);
  • №103/104 Львов-Краматорск (+2:56);
  • №259/260 Чоп-Кременчуг-Пас. (+1:51);
  • №141/142 Чернигов-Ивано-Франковск (+1:40);
  • №143/144 Сумы-Рахов (+1:40);
  • №79/80 Днепр-Главный-Львов (+1:35);
  • №119/120 Днепр-Главный-Хелм (+1:19);
  • №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+1:13);
  • №111/112 Изюм-Львов (+1:10);
  • №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+1:08);
  • №51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+1:08);
  • №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:23);
  • №13/14 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:22);
  • №9/10 Будапешт-Ньюгати-Киев-Пас. (+0:20);
  • №1/2 Харьков-Пас.-Ворохта (+0:17);
  • №19/20 Хелм-Киев-Пас. (+0:17);
  • №67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пас. (+0:17);
  • №351/352 Киев-Пас.-Кишинеу (+0:12);
  • №743/744 Дарница-Львов (+0:11);
  • №749/750 Вена Главная-Киев-Пас. (+0:07);
  • №81/82 Ужгород-Киев-Пас. (+0:06);
  • №127/128 Запорожье-1-Львов (+0:05).
04:07, 14 сентября

Движение пригородных поездов в Киеве

Чтобы предотвратить утренние осложнения движения железнодорожники организовали тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всех суток.

Назначаются пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка:

  • №6101 Киев-Пас (пригородный вокзал) – Боярка 
    (отправление 5:10, прибытие 5:40),
  • №6102 Боярка – Киев-Пас (прим) 
    (отправление 5:50, прибытие 6:20),
  • №6103 Киев-Пас (прим) – Боярка 
    (отправление 6:30, прибытие 7:00),
  • №6106 Боярка – Киев-Пас (прим) 
    (отправление 7:20 прибытие 7:50),
  • №6109 Киев-Пас (прим) – Боярка 
    (отправление 8:05, прибытие 8:35),
  • №6110 Боярка – Киев-Пас (прим) 
    (отправление 8:45, прибытие 9:15),
  • №6113 Киев-Пас (прим) – Боярка 
    (отправление 9:30, прибытие 10:00),
  • №6112 Боярка – Киев-Пас (прим) 
    (отправление 10:10, прибытие 10:40).
04:00, 14 сентября

Относительно поезда 73 Харьков-Перемышль

Как сообщил председатель правления "Укрзализныци", уже в 04:15 поезд №73 в Киеве подхватит пассажиров, которых доставили на вокзал после чрезвычайной ситуации.

Всех пассажиров, кто вернулся домой, по их билетам посадим на следующие поезда в Перемышль. Работаем с польскими коллегами, чтобы ускорить пограничную проверку и максимально сохранить пересадки", 
– написал Перцовский.

01:47, 14 сентября

Обновление по изменению маршрутов на Киевщине

Железнодорожники уточнили, что поезда козятинского и бердичевского направлений поедут через Коростень, а фастовского – в объезд через Мироновку и Триполье-Днепровское.

Так, поезд № 23 Киев – Хелм уже следует измененным маршрутом через Коростень с задержкой, поезд будет ускорен для ее сокращения. Пассажиров со станции Бердичев заберет поезд 31 с последующей пересадкой.

Также будет развернут и отправлен измененным маршрутом поезд №139 Киев – Каменец-Подольский, 141/143 Сумы, Чернигов – Рахов и 21/103 Краматорск, Харьков – Львов.

01:30, 14 сентября

Причина взрывов на железной дороге

Укрзализныця объявила об изменениях в расписании движения поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Боярки Киевской области.

Областная военная администрация Киева сообщила, что взрывы, которые слышали жители ночью, не связаны с вражескими ударами. В небе не зафиксировали воздушных целей и воздушную тревогу не объявляли.