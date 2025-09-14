Укрзализныця объявила чрезвычайную ситуацию после повреждения инфраструктуры в Киевской области 14 сентября. Известно, что несколько десятков поездов задерживаются из-за взрывов на железной дороге, не связанных с воздушной атакой России.

Также железнодорожникам пришлось изменить график движения поездов через Боярку в Киевской области. 24 Канал собрал все, что известно о ситуации на данный момент.

Смотрите также Взрывы в Киевской области повредили инфраструктуру Укрзализныци: задерживаются десятки поездов

Какие последствия после взрывов на железной дороге?