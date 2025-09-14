Укр Рус
Надзвичайна ситуація на залізниці у Київській області: все, що відомо на цей момент
14 вересня, 10:02
25

Надзвичайна ситуація на залізниці у Київській області: все, що відомо на цей момент

Дарія Черниш

"Укрзалізниця" оголосила надзвичайну ситуацію після пошкодження інфраструктури на Київщині 14 вересня. Відомо, що кілька десятків поїздів затримуються через вибухи на залізниці, не пов'язані з повітряною атакою Росії.

Також залізничникам довелося змінити графік руху потягів через Боярку у Київській області. 24 Канал зібрав усе, що відомо про ситуацію на цей момент.

Які наслідки після вибухів на залізниці?

 

10:41, 14 вересня

Як виглядає місце вибуху

Кореспонденти Суспільного оприлюднили відео з місця надзвичайної події на Київщині.

Зазначається, що триває ліквідація наслідків, щоб потяги змогли повернутися на штатні маршрути.

Кадри з місця події: дивіться відео

Наслідки вибухів на залізниці / Фото Суспільного

10:08, 14 вересня

Фото роботи надзвичайників на залізниці

ДСНС та інші служби проводять ліквідацію наслідків вибухів на Київщині. Також працюють над відновлення руху поїздів.

ДСНС на місці події / Фото Олександра Перцовського

Служби ліквідують наслідки / Фото Олександра Перцовського

09:10, 14 вересня

Оновлення ситуації на залізниці

За повідомленням "Укрзалізниці", ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам.

Змінені маршрути:

  • Через Коростень курсують поїзди:
    №1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
    №73 Харків — Перемишль
    №79 Дніпро — Львів
    №119 Дніпро — Холм
    №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів
    №24 Холм — Київ
    №92 Львів — Київ
    №52 Перемишль — Київ
    №9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
    №750 Ужгород — Київ

 

  • Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:
    №22/104 Львів — Харків, Краматорськ
    №130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
    №106 Одеса — Київ
    №260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
    №82/81 Ужгород — Київ
    №14 Солотвино — Київ
    №716 Перемишль — Київ
    №76 Кривий Ріг — Київ
    №140 Кам'янець-Подільський — Київ
    №139 Київ — Кам'янець-Подільський
    №143/141 Суми, Чернігів — Рахів
    №21/103 Харків, Краматорськ — Львів
    №113 Харків — Львів
    №755 Київ — Луцьк
    №753 Кривий Ріг — Київ
    №265 Київ — Одеса
    №117 Київ — Жмеринка
    №715 Київ — Перемишль
09:08, 14 вересня

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Перцовський, більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжили подорож, а 21 пасажира доставили до Київського вокзалу.

Поїзд 73 Харків-Перемишль, який потрапив у зону надхвичайної ситуації під Бояркою, продовжив рух, 
– повідомив Перцовський.

Відновлення руху потягу: дивіться відео

08:38, 14 вересня

Які потяги затримуються

Укрзалізниця оголосила про зміни у розкладі руху поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Боярки на Київщині.

Затримуються наступні потяги:

  • №139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський (+4:10);
  • №89/90 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+4:07);
  • №125/126 Мукачево-Кременчук-Пас. (+4:07);
  • №129/130 Мукачево-Полтава-Півд. (+4:07);
  • №21/22 Харків-Пас.-Львів (+3:12);
  • №103/104 Краматорськ-Львів (+3:12);
  • №21/22 Львів-Харків-Пас. (+2:56);
  • №103/104 Львів-Краматорськ (+2:56);
  • №259/260 Чоп-Кременчук-Пас. (+1:51);
  • №141/142 Чернігів-Івано-Франківськ (+1:40);
  • №143/144 Суми-Рахів (+1:40);
  • №79/80 Дніпро-Головний-Львів (+1:35);
  • №119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+1:19);
  • №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:13);
  • №111/112 Ізюм-Львів (+1:10);
  • №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+1:08);
  • №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+1:08);
  • №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:23);
  • №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:22);
  • №9/10 Будапешт-Ньюгаті-Київ-Пас. (+0:20);
  • №1/2 Харків-Пас.-Ворохта (+0:17);
  • №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+0:17);
  • №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+0:17);
  • №351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:12);
  • №743/744 Дарниця-Львів (+0:11);
  • №749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+0:07);
  • №81/82 Ужгород-Київ-Пас. (+0:06);
  • №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:05).
07:19, 14 вересня

Є постраждалі внаслідок вибуху

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок події постраждали три жінки – у них була гостра реакція на стрес. 

Бригада екстреної медичної допомоги також супроводила пасажирів у потязі до столиці.

04:07, 14 вересня

Рух приміських поїздів у Києві

Щоб запобігти ранкові ускладнення руху залізничники організували тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї доби.

Призначаються приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:

  • №6101 Київ-Пас (приміський вокзал) – Боярка  
    (відправлення 5:10, прибуття 5:40),
  • №6102 Боярка – Київ-Пас (прим) 
    (відправлення 5:50, прибуття 6:20),
  • №6103 Київ-Пас (прим) – Боярка  
    (відправлення 6:30, прибуття 7:00),
  • №6106 Боярка – Київ-Пас (прим) 
    (відправлення 7:20 прибуття 7:50),
  • №6109 Київ-Пас (прим) – Боярка  
    (відправлення 8:05, прибуття 8:35),
  • №6110 Боярка – Київ-Пас (прим)  
    (відправлення 8:45, прибуття 9:15),
  • №6113 Київ-Пас (прим) – Боярка  
    (відправлення 9:30, прибуття 10:00),
  • №6112 Боярка – Київ-Пас (прим)   
    (відправлення 10:10, прибуття 10:40).
04:00, 14 вересня

Щодо поїзда 73 Харків-Перемишль

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці", вже о 04:15 поїзд №73 у Києві підхопить пасажирів, яких доставили до вокзалу після надзвичайної ситуації. 

Усіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми квитками посадимо на наступні поїзди до Перемишля. Працюємо із польськими колегами, щоб пришвидшити прикордонну перевірку та максимально зберегти пересадки", 
– написав Перцовський.

01:47, 14 вересня

Оновлення щодо зміни маршрутів на Київщині

Залізничники уточнили, що поїзди козятинського та бердичівського напрямків поїдуть через Коростень, а фастівського – в об'їзд через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

Так, поїзд № 23 Київ – Хелм уже прямує зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, поїзд буде пришвидшено для її скорочення. Пасажирів зі станції Бердичів забере поїзд 31 з подальшою пересадкою.

Також буде розвернуто та відправлено зміненим маршрутом поїзд №139 Київ – Кам'янець-Подільський, 141/143 Суми, Чернігів – Рахів та 21/103 Краматорськ, Харків – Львів.

01:30, 14 вересня

Причина вибухів на залізниці

Укрзалізниця оголосила про зміни у розкладі руху поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Боярки на Київщині.

Обласна військова адміністрація Києва повідомила, що вибухи, які чули мешканці вночі, не пов'язані з ворожими ударами. У небі не зафіксували повітряних цілей і повітряну тривогу не оголошували.