Надзвичайна ситуація на залізниці у Київській області: все, що відомо на цей момент
"Укрзалізниця" оголосила надзвичайну ситуацію після пошкодження інфраструктури на Київщині 14 вересня. Відомо, що кілька десятків поїздів затримуються через вибухи на залізниці, не пов'язані з повітряною атакою Росії.
Також залізничникам довелося змінити графік руху потягів через Боярку у Київській області. 24 Канал зібрав усе, що відомо про ситуацію на цей момент.
Які наслідки після вибухів на залізниці?
За повідомленням "Укрзалізниці", ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам. Змінені маршрути: Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Перцовський, більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжили подорож, а 21 пасажира доставили до Київського вокзалу. Поїзд 73 Харків-Перемишль, який потрапив у зону надхвичайної ситуації під Бояркою, продовжив рух, Відновлення руху потягу: дивіться відео Укрзалізниця оголосила про зміни у розкладі руху поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Боярки на Київщині. Затримуються наступні потяги: Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок події постраждали три жінки – у них була гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги також супроводила пасажирів у потязі до столиці. Щоб запобігти ранкові ускладнення руху залізничники організували тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї доби. Призначаються приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка: Як повідомив голова правління "Укрзалізниці", вже о 04:15 поїзд №73 у Києві підхопить пасажирів, яких доставили до вокзалу після надзвичайної ситуації. Усіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми квитками посадимо на наступні поїзди до Перемишля. Працюємо із польськими колегами, щоб пришвидшити прикордонну перевірку та максимально зберегти пересадки", Залізничники уточнили, що поїзди козятинського та бердичівського напрямків поїдуть через Коростень, а фастівського – в об'їзд через Миронівку та Трипілля-Дніпровське. Укрзалізниця оголосила про зміни у розкладі руху поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Боярки на Київщині. Обласна військова адміністрація Києва повідомила, що вибухи, які чули мешканці вночі, не пов'язані з ворожими ударами. У небі не зафіксували повітряних цілей і повітряну тривогу не оголошували.
Як виглядає місце вибуху
Фото роботи надзвичайників на залізниці
Оновлення ситуації на залізниці
№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
№73 Харків — Перемишль
№79 Дніпро — Львів
№119 Дніпро — Холм
№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів
№24 Холм — Київ
№92 Львів — Київ
№52 Перемишль — Київ
№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
№750 Ужгород — Київ
№22/104 Львів — Харків, Краматорськ
№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
№106 Одеса — Київ
№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
№82/81 Ужгород — Київ
№14 Солотвино — Київ
№716 Перемишль — Київ
№76 Кривий Ріг — Київ
№140 Кам'янець-Подільський — Київ
№139 Київ — Кам'янець-Подільський
№143/141 Суми, Чернігів — Рахів
№21/103 Харків, Краматорськ — Львів
№113 Харків — Львів
№755 Київ — Луцьк
№753 Кривий Ріг — Київ
№265 Київ — Одеса
№117 Київ — Жмеринка
№715 Київ — Перемишль
Які потяги затримуються
Є постраждалі внаслідок вибуху
Рух приміських поїздів у Києві
(відправлення 5:10, прибуття 5:40),
(відправлення 5:50, прибуття 6:20),
(відправлення 6:30, прибуття 7:00),
(відправлення 7:20 прибуття 7:50),
(відправлення 8:05, прибуття 8:35),
(відправлення 8:45, прибуття 9:15),
(відправлення 9:30, прибуття 10:00),
(відправлення 10:10, прибуття 10:40).
Щодо поїзда 73 Харків-Перемишль
Оновлення щодо зміни маршрутів на Київщині
Причина вибухів на залізниці
