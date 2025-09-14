"Укрзалізниця" оголосила надзвичайну ситуацію після пошкодження інфраструктури на Київщині 14 вересня. Відомо, що кілька десятків поїздів затримуються через вибухи на залізниці, не пов'язані з повітряною атакою Росії.

Також залізничникам довелося змінити графік руху потягів через Боярку у Київській області. 24 Канал зібрав усе, що відомо про ситуацію на цей момент.

Які наслідки після вибухів на залізниці?