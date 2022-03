Улица Украины: МИД призвал страны мира сменить адреса российских посольств

Министерство иностранных дел Украины призывает страны мира сменить адреса российских посольств и консульств на улицу Украины.

Для этого уже даже были созданы соответствующие петиции для голосования в разных странах мира.

К теме Все больше людей в мире – на стороне Украины, – Зеленский показал фото с митингов

В МИДе сообщили, что на сайте проекта Ukraine street есть ссылки на петиции о переименовании улиц с российскими посольствами и консульствами в 53 городах в 34 странах мира.

Авторы проекта считают, что это был бы простой, но значимый акт символической поддержки украинского народа, защищающий ценности свободы и демократии.

Россия с ее лидером Владимиром Путиным демонстрирует слабые исторические знания об Украине. Россия будто забывает, что Украина – суверенное государство. Проходя по улице Украины в свои посольства и консульства, российские дипломаты получали бы прекрасное ежедневное напоминание о суверенитете Украины,

– говорится на сайте проекта.

Добавим, что несколько европейских стран уже поменяли адреса российского посольства на улицу Украины. Речь идет об Албании, Литве и Латвии. Также это планируют сделать Дания, Польша и Ирландия.

Инициатором проекта о переименовании улиц российских консульств выступает Be-it Agency, входящая в консалтинговую группу One Philosophy на платформе We Are Ukraine, при поддержке IT-компании DForce.

К слову, почти все украинцы (более 90%) считают, что компенсировать экономические и другие потери Украины в результате вторжения России должна именно страна-агрессор, а не международные партнеры или организации.

Интересно – уже 12 раз разбили российских оккупантов в Чернобыевке: